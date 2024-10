Canton Fair lanciert neue Mobile App zur Verbesserung des Besuchererlebnisses im Vorfeld der 136. Messe

GUANGZHOU, China, 15. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Canton Fair hat eine neue mobile App vorgestellt, die den Komfort und die Effizienz der Veranstaltung verbessern soll. Diese Entwicklung ist Teil des Ziels des Veranstalters, eine ganzjährig stattfindende und marktführende Canton Fair aufzubauen.

Die App, die sowohl mit iOS- als auch mit Android-Geräten kompatibel ist, integriert mehrere Funktionen, um Ausstellern und Einkäuferinnen und Einkäufern gleichermaßen ein nahtloses Erlebnis zu bieten. Die Canton Fair App dient als umfassender Assistent und bietet Funktionen wie Reiseplanung, Aussteller- und Produktsuche, Instant Messaging und Angebots-Nachfrage-Abgleich. Nutzerinnen und Nutzer können ihren Besuch auf der Grundlage ihrer Zeitpläne und Interessen planen und so ihre Teilnahme gezielter und effizienter gestalten. Die App unterstützt auch die Vorregistrierung, so dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre persönlichen Daten im Voraus ausfüllen und ihren Buyer Badge schnell vor Ort erhalten können, was Zeit spart und die Effizienz erhöht. Eines der herausragenden Merkmale der App ist ihre Fähigkeit, Nutzerinnen und Nutzern zu helfen, schnell Aussteller und Produkte von Interesse durch Branchenkategorien und Schlüsselwörter zu finden, was eine solide Unterstützung für Beschaffungsentscheidungen bietet. Darüber hinaus ermöglicht die Instant-Messaging-Funktion die Kommunikation mit Ausstellern in Echtzeit, was die Abfrage von Produktinformationen und die Aushandlung von Kooperationsabsichten erleichtert. Die App ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern auch, Anfragen zu stellen, um potenzielle Aussteller zu gewinnen, was die Networking-Möglichkeiten auf der Messe weiter verbessert.

Die 136. Canton Fair, die am 15. Oktober eröffnet wird, soll als umfassende Handelsplattform für Einkäuferinnen und Einkäufer aus aller Welt dienen. Sie wird ein umfangreiches Angebot an hochwertigen, kostengünstigen und zuverlässigen Produkten bieten. Die Messe gliedert sich in drei verschiedene Phasen, die jeweils einem bestimmten Thema gewidmet sind:

Advanced Manufacturing (Fortschrittliche Fertigung): Präsentation von Spitzentechnologien und intelligenten Produkte in Bereichen wie Elektronik, Haushaltsgeräte, neue Energiefahrzeuge und industrielle Automatisierung.

Quality Home Life (Lebensqualität zu Hause): Mit umfangreichen Ausstellungen von Baumaterialien, Möbeln, Haushaltsgegenständen und Geschenkdekorationen.

Besseres Leben (Besseres Leben): Vorstellung von Produkten aus den Bereichen Gesundheit und Freizeit, Spielwaren, Kinder, Baby- und Mutterschaftsprodukte sowie Mode, die den neuen Anforderungen der Verbraucherinnen und Verbraucher entsprechen.

Nach dem Erfolg der 135. Canton Fair, an der Einkäuferinnen und Einkäufer aus 229 Ländern und Regionen teilnahmen, darunter 246.000 Besucherinnen und Besucher vor Ort und 408.000 online, verspricht die 136. Ausgabe der Messe noch erfolgreicher zu werden. Mit einer Gesamtausstellungsfläche von 1,55 Millionen Quadratmetern begrüßt die Messe Einkäuferinnen und Einkäufer aus aller Welt, um ihr Angebot zu erkunden.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zum Herunterladen der App finden Sie unter https://cief.cantonfair.org.cn/en/app/appintro.html

