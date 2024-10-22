噶瑪蘭推出15周年紀念酒 2009年首批原酒珍稀典藏

此次兩款限量的紀念原酒，將各別酒桶裡馥郁迷人的芬芳，經時間洗禮後展現更加完美醇厚的風味，也完整保留酒廠特有熱帶果香的風格。雪莉桶層次豐富且細緻和諧，酒體濃郁呈現糖漿般的滑順口感，富含深沉雪莉果乾、奶梅、黑棗等蜜餞香氣，尾韻以淡雅香草帶出噶瑪蘭經典熱帶水果風味。而波本桶則香氣有如鮮明蜂蜜與糖漿繚繞，夾帶顯著的烤杏仁及核果風味，接續的香草奶油氣息堆疊出豐富層次，酒體絲滑宛如杏仁豆腐，入口後，濃烈熱帶水果芳香於恣意綻放，烤麵包香氣迎上鼻腔，尾韻則帶出內斂木質的香甜感。

外包裝的酒瓶設計則是以威士忌桶陳過程與創立至今探索幻化過程為概念，瓶身保有玻璃的通透特性，呼應從純淨酒心蛻變至深邃酒液的歷程，更獨家打造精緻贈禮：時光幻煥漸層杯墊及品酩玻璃杯，品酩噶瑪蘭15年歲的美好，今年初甫於海外透露即將上市的訊息，即引發許多消費者高度關注與熱烈詢問。

噶瑪蘭也為因應全球需求量增加不斷調整腳步，為未來發展定下新的里程碑，其中包含甫於4月落成的熟成三廠，預計將擴增十萬桶的存放量；以及全新的「酒庫品飲室」也於即日起開放，為喜愛噶瑪蘭的消費者打造沉浸式品酒體驗，消費者可以在酒庫旁的尊榮空間中聞著酒香、欣賞酒庫、優雅品酩，感受噶瑪蘭的匠心獨具。

【關於金車 噶瑪蘭威士忌】

金車噶瑪蘭於2005年正式建廠，成為臺灣第一座自行磨碎、糖化、發酵、蒸餾、熟成、調配的威士忌酒廠，2008年推出臺灣首瓶自釀威士忌「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌」，歷經2016年擴廠，年產量躍升至1,000萬瓶，名列世界前十大麥芽威士忌酒廠之一。金車噶瑪蘭秉持品質第一的信念，不斷突破創新，目前已銷往全球六十多個國家及地區。秉持突破自我的信念，結合臺灣亞熱帶氣候醞釀的出眾風味與優異品質，屢獲各大國際賽事肯定，目前已累積獲頒超過800面金牌，不斷寫下屬於臺灣威士忌的新歷史，未來金車噶瑪蘭將會持續向前，將臺灣優質威士忌推向全世界。

噶瑪蘭15周年限定禮盒

【噶瑪蘭十五周年紀念－ OLOROSO 雪莉桶威士忌原酒 2009 單一年份】

禮盒內容物：750ml 威士忌/瓶、時光幻煥漸層杯墊、品酩玻璃杯與產品小卡

酒精濃度：50-59 .9%

色澤：沉穩可口的黑葡萄乾色

風味：層次豐富且細緻和諧，深沉雪莉果乾、奶梅、陳皮、黑棗等各式蜜餞，伴隨一絲柑橘清香及焦糖甜感，糖漬櫻桃、葡萄乾、杏仁堅果封存馥郁氣息；尾韻則以淡雅香草帶出噶瑪蘭經典熱帶水果風格。

口感：濃郁糖漿般的滑順口感，蘊含新鮮香瓜般的清甜，混合丁香與薑等香料氣息，入口後仍在齒頰留下太妃糖、葡萄乾及薄荷餅的口感，充分透過原酒體現豐富特性。尾韻細緻甘甜融合微微辛香料氣息悠長蔓延。

【噶瑪蘭十五周年紀念－波本桶威士忌原酒 2009 單一年份】

禮盒內容物：750ml 威士忌/瓶、時光幻煥漸層杯墊、品酩玻璃杯與產品小卡

酒精濃度：50-59 .9%

色澤：瀲灩琥珀色

風味：鮮明蜂蜜與糖漿繚繞，夾帶顯著的烤杏仁及核果風味，接續的香草和奶油氣息堆疊豐富層次，些許麥芽餘韻與烤麵包香氣迎上鼻腔，尾端玫瑰精油芬芳令人流連忘返。

口感：宛如輕嘗絲滑迷人的杏仁豆腐，濃烈熱帶水果芳香於口中恣意綻放，綿密的香草霜淇淋增富口感，感受如精緻奶油蛋糕之甜蜜饗宴。

SOURCE 噶瑪蘭