噶瑪蘭推出15周年紀念酒 2009年首批原酒珍稀典藏

噶瑪蘭威士忌四度榮獲TWSC總冠軍 奪2024最高殊榮

金車噶瑪蘭於2024年日本TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽(Tokyo Whisky & Spirits Competition)決賽中以「噶瑪蘭酒廠珍藏版 煙燻泥煤威士忌」拿下「2024 最佳單一麥芽威士忌」 (Best of the Best Single Malt Whisky of...