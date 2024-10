Kavalan dévoile un duo limité de whiskies millésimés « 15e anniversaire »

Kavalan présente un whisky américain ex-Bourbon et un whisky espagnol, Sherry Oloroso, du millésime 2009.

TAIPEI, 22 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le premier distillateur taïwanais Kavalan est fier d'annoncer le lancement de son duo de whiskies en édition limitée « 15e anniversaire », les plus anciens whiskies de la marque à ce jour.

« Pour commémorer cet anniversaire très spécial, notre équipe a sélectionné des fûts de Sherry Oloroso espagnol et de l'ex-Bourbon américain d'une qualité exceptionnelle, du prestigieux millésime 2009, une année qui marque également le lancement inaugural de ces deux fûts dans la gamme Solist », a déclaré M. Y. T. Lee, PDG de Kavalan.

Kavalan Unveils Limited ‘15th Anniversary’ Vintage Whisky Duo KAVALAN 15th Anniversary Single Malt Whisky-Oloroso Sherry KAVALAN 15th Anniversary Single Malt Whisky-Ex-bourbon

La bouteille et le design de l'emballage incarnent l'essence du processus de vieillissement, un thème central dans l'héritage de la distillerie. Conçue pour refléter l'évolution du whisky, du whisky New Make Spirit pur au whisky mature, la bouteille présente un profil de verre transparent, symbole de clarté et de qualité. Conçue comme un coffret exclusif, elle comprend un sous-verre et un verre à whisky, ce qui permet aux amateurs d'apprécier la profondeur et la beauté de cette édition limitée. Ces expressions, disponibles en bouteilles de 75 cl avec une teneur en alcool de 50 à 59,9 % (vol.) incarnent 15 ans de poursuite de l'excellence par Kavalan dans la gamme Solist Single Cazsk strength.

Les expressions du 15e anniversaire de Kavalan seront tout d'abord lancées à Taïwan en juillet, puis dans le monde entier en octobre.

[Informations sur le produit]

Kavalan Whisky Single Malt Oloroso Sherry Cask strength Millésime 2009 15e anniversaire

Contenu : 750 ml de whisky, un sous-verre dégradé et un verre à whisky de couleur métallique, une fiche produit

Alcool par volume : 50 à 59,9 %

Couleur : raisin foncé

Nez : prunes et un mélange de fruits secs, équilibrés par des agrumes et notes de caramel. Arôme luxuriant de cerises confites, de raisins secs et d'amandes, se terminant par une délicate vanille, mettant en valeur le style de fruits tropicaux caractéristique de Kavalan.

Bouche : le chocolat noir et l'arôme captivant de l'espresso, suivis de la cassonade grillée, se mêlent à l'arôme riche

en notes boisées. Les tanins délicats avec de la cannelle et du clou de girofle créent une sensation équilibrée et chaleureuse.

Kavalan Whisky Single Malt ex-Bourbon Cask strength Millésime 2009 15e anniversaire

Contenu : 750 ml de whisky, un sous-verre dégradé et un verre à whisky de couleur métallique, une fiche produit

Alcool par volume : 50 à 59,9 %

Couleur : ambre foncé lumineux

Nez : le miel et le sirop éclatants dansent avec des saveurs prononcées d'amandes grillées et de fruits à noyau. Suivent des couches de vanille et de beurre, accompagnées d'un arôme subtil de malt et de pain grillé, qui se termine par un charmant parfum d'huile essentielle de rose.

Bouche : comme pour savourer un tofu soyeux aux amandes, le parfum intense de fruits tropicaux se déploie. Une glace à la vanille dense enrichit la texture, rappelant un festin sucré de gâteau au beurre exquis.

À propos de la distillerie Kavalan

La distillerie Kavalan, située dans le comté de Yilan, fait figure de pionnière dans l'art du Whisky Single Malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, vieilli dans des conditions d'humidité et de chaleur intenses, puise ses sources dans les eaux de fonte cristallines de Snow Mountain et est rehaussé par les brises de la mer et de la montagne. Ces conditions se combinent pour créer l'onctuosité caractéristique de Kavalan. Reprenant l'ancien nom du comté de Yilan, notre distillerie s'appuie sur une quarantaine d'années de fabrication de boissons sous l'égide de la société mère, le groupe King Car. Nous avons obtenu plus de 800 médailles d'or dans le cadre des concours les plus compétitifs de l'industrie. Visitez www.kavalanwhisky.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2498352/KAVALAN_15th_Anniversary_Ex_bourbon.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2498353/KAVALAN_15th_Anniversary_Oloroso_03.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2498354/KAVALAN_15th_Anniversary_Ex_bourbon_03.jpg