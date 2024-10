Kavalan stellt limitiertes Whisky-Duo zum 15-jährigen Jubiläum vor

Kavalan präsentiert amerikanischen Ex-Bourbon und spanischen Oloroso Sherry aus dem Jahrgang 2009.

TAIPEI, 22. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Taiwans führende Brennerei Kavalan ist stolz darauf, die Markteinführung ihres „15th Anniversary" Vintage Whisky Duo bekannt zu geben, der bisher ältesten Whiskys der Marke.

„Zur Feier dieses besonderen Jubiläums wählte unser Team spanische Oloroso Sherry- und amerikanische Ex-Bourbon-Fässer von außergewöhnlicher Qualität aus dem hervorragenden Jahrgang 2009 aus – das Jahr, das auch den ersten Start dieser beiden Fässer in der Solist-Serie markiert", sagte Y.T. Lee, Geschäftsführer von Kavalan.

Kavalan Unveils Limited ‘15th Anniversary’ Vintage Whisky Duo KAVALAN 15th Anniversary Single Malt Whisky-Oloroso Sherry KAVALAN 15th Anniversary Single Malt Whisky-Ex-bourbon

Die Flasche und das Verpackungsdesign verkörpern die Essenz des Reifungsprozesses, ein zentrales Thema in der Geschichte der Brennerei. Die Flasche ist so gestaltet, dass sie den Weg vom reinen New Make zum gereiften Whisky widerspiegelt, und behält ein transparentes Glasprofil bei, das Klarheit und Qualität symbolisiert. Als exklusives Geschenkset enthält es außerdem einen Untersetzer und ein Whiskyglas, um das Genusserlebnis für den Whiskyliebhaber zu vergrößern, die Tiefe und Schönheit dieser limitierten Ausgabe zu genießen. Diese in 700ml-Flaschen mit einem Alkoholgehalt von 50–59,9 % vol. erhältlichen Abfüllungen verkörpern Kavalans 15-jährigess Streben nach Exzellenz in der Solist Single Cask Strength-Serie.

Die Kavalan 15th Anniversary Vintage Abfüllungen wurden im Juli zunächst in Taiwan auf den Markt gebracht und werden ab Oktober weltweit eingeführt werden.

[Produktinformation]

Kavalan 15th Anniversary Vintage 2009 Oloroso Sherry Cask Strength Single Malt Whisky

Enthalten: 700 ml Whisky, ein Untersetzer mit Farbverlauf und ein metallfarbenes Whisky-Nosing-Glas, Produktkarte

Alkohol in Volumen: 50–59,9 %

Farbe: Dunkle Rosine

Nase: Pflaume und gemischte Trockenfrüchte, ausgeglichen durch die Süße von Zitrusfrüchten und Karamell. Ein üppiges Aroma von kandierten Kirschen, Rosinen und Mandeln, das mit zarter Vanille ausklingt und den für Kavalan typischen tropischen Fruchtstil zeigt.

Gaumen: Zartbitterschokolade und fesselndes Espresso-Aroma, gefolgt von geröstetem braunem Zucker, verflechten sich mit

reichhaltige holzige Noten. Raffinierte Tannine mit Zimt und Nelke sorgen für ein ausgewogenes, warmes Gefühl.

Kavalan 15th Anniversary Vintage 2009 Ex-Bourbon Cask Strength Single Malt Whisky

Enthalten: 700 ml Whisky, ein Untersetzer mit Farbverlauf und ein metallfarbenes Whisky-Nosing-Glas, Produktkarte

Alkohol in Volumen: 50–59,9 %

Farbe: Leuchtendes tiefes Bernstein

Nase: Heller Honig und Sirup tanzen mit ausgeprägten Aromen von gerösteten Mandeln und Steinobst. Es folgen Schichten von Vanille und buttrigen Untertönen, begleitet von einem subtilen Aroma von Malz und geröstetem Brot, das mit dem charmanten Duft von ätherischem Rosenöl endet.

Gaumen: Wie beim Genuss von seidigem Mandel-Tofu entfaltet sich der intensive Duft von tropischen Früchten. Das dichte Vanilleeis bereichert die Textur und erinnert an ein süßes Festmahl mit köstlichem Butterkuchen.

Informationen zur Kavalan Distillery

Die Kavalan Distillery im Bezirk Yilan leistet seit 2005 Pionierarbeit in der Herstellung von Single Malt Whisky in Taiwan. Unser in intensiver Feuchtigkeit und Hitze gereifter Whisky entspringt dem kristallklaren Schmelzwasser des Schneeberges und wird durch die Meeres- und Bergbrise verstärkt. Diese Bedingungen sorgen für die charakteristische Cremigkeit von Kavalan. Unsere Brennerei, die den alten Namen des Kreises Yilan übernimmt, kann auf rund 40 Jahre Erfahrung in der Getränkeherstellung unter der Muttergesellschaft King Car Group zurückblicken. Wir haben bei den wichtigsten Wettbewerben der Branche 800 Goldauszeichnungen oder mehr erhalten. Besuchen Sie www.kavalanwhisky.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2498352/KAVALAN_15th_Anniversary_Ex_bourbon.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2498353/KAVALAN_15th_Anniversary_Oloroso_03.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2498354/KAVALAN_15th_Anniversary_Ex_bourbon_03.jpg