星展銀行連續16年榮獲《環球金融雜誌》評選為「亞洲最安全銀行」

連續第三年蟬聯《全球50間最安全商業銀行》第二名

星展香港於本年度榮獲三項本地重要殊榮

新加坡2024年11月6日 /美通社/ -- 星展銀行(DBS Bank)宣佈,十分榮幸被紐約權威金融雜誌《環球金融雜誌》(Global Finance)評選為「亞洲最安全銀行」(Safest Bank in Asia)。這是星展銀行自2009年起,連續第16年獲此殊榮。同時,星展銀行在《全球50間最安全商業銀行》(World's 50 Safest Commercial Banks)榜單中蟬聯第二;而在《全球50間最安全銀行》(World's 50 Safest Banks)中連續第三年位列第12名。

《環球金融雜誌》的年度「全球最安全銀行」排名在過去三十多年來,一直是公認且值得信賴的金融交易商安全標準。獲獎名單是根據穆迪(Moody's)、標準普爾(Standard & Poor's)和惠譽(Fitch)對全球500間最大銀行的長期外幣評級而評選。

《環球金融雜誌》創辦人兼編輯總監Joseph D. Giarraputo表示:「在經濟持續動盪、數碼貨幣檢核日益審慎的情況下,金融機構必須應對越來越多的風險。星展銀行在其網絡的風險管理持續保持穩健,為亞洲客戶提供銀行服務的基石。」

星展北亞區主管及星展香港行政總裁龐華毅表示:「很榮幸再次獲《環球金融雜誌》評選為『亞洲最安全銀行』。在地緣政治和經濟不確定性日增的情況下,星展銀行憑藉穩健的資產負債表、健全的管控、以及完善的風險管理措施,打造具韌性的業務和強大的信用評級,贏得了相關持份者的信任。這項榮譽是對星展財務實力的證明,我們將在此基礎上繼續鞏固作為客戶和社會可信賴的合作夥伴之角色。」

除了全球性及區域性獎項,星展香港更榮獲多項本地備受尊崇的殊榮,進一步鞏固星展香港作為香港客戶首選銀行的地位。星展香港於《歐洲貨幣》(Euromoney)「Awards for Excellence 2024」評選中榮膺「香港最佳國際銀行」(Hong Kong's Best International Bank),以及《亞洲金融》(FinanceAsia)「Country Awards 2024」大選勇奪「香港最佳國際銀行」(Best International Bank in Hong Kong)。星展香港更於《彭博商業周刊》「金融機構大獎2024」(Financial Institutions 2024)榮獲「年度銀行—傑出大獎」。這些獎項表彰了星展香港卓越的業務表現、強大的財務實力以及對銀行業界的重要貢獻。

星展銀行多次被《歐洲貨幣》(Euromoney)、《環球金融雜誌》(Global Finance)、以及《銀行家》(The Banker)等全球知名金融雜誌評選為「全球最佳銀行」(World's Best Bank);亦曾榮獲《歐洲貨幣》入選為「全球最佳企業責任銀行」(World's Best Bank for Corporate Responsibility)和「全球最佳數字銀行」(World's Best Digital Bank)。此外,星展銀行還成為多間機構的研究案例,其中最新一項研究由哈佛商學院於2024年發布,詳情可參閱此處。

星展銀行簡介

星展集團是亞洲最大的金融服務集團之一,業務遍及19個市場。總部設於新加坡並於當地上市,星展業務覆蓋亞洲三大增長主軸,即大中華、東南亞和南亞地區。星展資本充裕,所取得的AA-和Aa1級信貸評級位列全球最高級別之一。

星展集團分別獲《環球金融》、《歐洲貨幣》及《銀行家》選為「全球最佳銀行」,引證集團的全球領導地位。集團亦帶領業界以數碼科技重塑銀行業未來,獲《歐洲貨幣》選為「全球最佳數碼銀行」及獲《銀行家》選為「全球最佳創新數碼銀行」。此外,星展於2009至2024年更連續16年榮獲《環球金融雜誌》評選為「亞洲最安全銀行」。

星展集團在亞洲提供包括零售銀行、中小企業銀行及大型企業銀行的全面金融服務。生於亞洲、長於亞洲,星展洞悉在亞洲這個充滿活力的市場經營業務的秘訣。星展深信與客戶建立長久的夥伴關係。透過星展基金會,為社會帶來正面的影響,支持兼具獲利和為社會和/或環境影響的雙重底線特質的社會企業。星展基金會亦積極回饋社會,包括為社區提供未來技能及食物支援。

星展於亞洲擁有廣泛的業務網絡,並著重員工溝通與賦權,提供員工廣闊的發展機會。如欲了解更多詳情,請瀏覽www.dbs.com。

SOURCE DBS BANK LTD