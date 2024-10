Bank DBS Raih Gelar "Safest Bank In Asia" selama 16 Tahun Berturut-Turut Dari Global Finance

Bank DBS juga menempati peringkat kedua dalam daftar "50 Safest Commercial Banks" selama tiga tahun berturut-turut

SINGAPURA, 29 Oktober 2024 /PRNewswire/ -- DBS Bank Ltd (Bank DBS) hari ini mengumumkan gelar "Safest Bank in Asia" yang diraih dari majalah industri asal New York Global Finance. Untuk ke-16 kalinya secara berturut-turut, Bank DBS sukses meraih gelar ini sejak 2009. Bank DBS juga mempertahankan posisi kedua dalam daftar "World's 50 Safest Commercial Banks", serta menempati posisi ke-12 dalam daftar "World's 50 Safest Banks". Bank DBS mempertahankan peringkat tersebut selama tiga tahun berturut-turut.

Peringkat tahunan "World's Safest Banks" Global Finance telah menjadi standar keamanan lembaga finansial yang diakui dan dipercayai selama lebih dari tiga dekade. Para pemenang terpilih setelah evaluasi peringkat nilai tukar valuta asing jangka panjang–dari Moody's, Standard & Poor's, dan Fitch– yang dilakukan terhadap 500 bank terbesar di seluruh dunia.

Pendiri & Editorial Director, Global Finance Joseph D. Giarraputo berkata, "Di tengah gejolak ekonomi dan maraknya kajian atas penggunaan uang digital saat ini, lembaga keuangan harus berhadapan dengan risiko yang kian besar. Maka, Bank DBS terus mempertahankan manajemen risiko pada seluruh jaringannya, serta menyediakan jasa perbankan unggulan bagi para nasabah di Asia."

Chief Financial Officer Bank DBS Chng Sok Hui menyampaikan,"Kami mendapat kehormatan dengan kembali meraih gelar 'Safest Bank in Asia' dari Global Finance. Ketika dunia diliputi kondisi geopolitik dan ekonomi yang tidak pasti, jaringan dan peringkat kredit yang baik Bank DBS–didukung neraca solid, serta pengendalian dan manajemen risiko yang ketat–meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Penghargaan ini membuktikan keunggulan finansial Bank DBS. Kami akan selalu memperkuat peran Bank DBS sebagai mitra tepercaya bagi nasabah dan masyarakat."

Bank DBS telah sukses meraih penghargaan global dari beberapa media finansial bergengsi, antara lain berkali-kali memperoleh gelar "World's Best Bank" dari Euromoney, Global Finance, dan The Banker, serta gelar "World's Best Bank for Corporate Responsibility" dan "World's Best Digital Bank" dari Euromoney. Lebih dari itu, Bank DBS tercantum dalam berbagai studi kasus, seperti yang baru saja diterbitkan Harvard Business School pada 2024, yang tersedia di tautan ini.

Tentang DBS

DBS adalah grup jasa keuangan terkemuka di Asia, dengan kehadiran di 19 negara. Berkantor pusat dan terdaftar di Singapura, DBS berada dalam tiga sumbu pertumbuhan utama Asia: Tiongkok, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Peringkat kredit "AA-" dan "Aa1" DBS termasuk yang tertinggi di dunia.

Dikenal dengan kepemimpinan globalnya, DBS dinobatkan sebagai "World's Best Bank" oleh Global Finance, "World's Best Bank" oleh Euromoney dan "Global Bank of the Year" oleh The Banker. DBS berada di garis terdepan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk membentuk masa depan perbankan, yang terpilih sebagai "World's Best Digital Bank" oleh Euromoney dan "Most Innovative in Digital Banking" di dunia oleh The Banker. Selain itu, DBS mendapatkan penghargaan "Safest Bank in Asia" dari Global Finance selama 16 tahun berturut-turut sejak 2009 hingga 2024.

DBS menyediakan layanan perbankan menyeluruh bagi seluruh nasabah di segmen ritel, UKM, dan korporasi. Sebagai bank yang lahir dan besar di Asia, DBS memahami seluk-beluk berbisnis di pasar yang paling dinamis di kawasan ini.

Didirikan pada tahun 1989 sebagai bagian dari DBS Group yang berbasis di Singapura, PT Bank DBS Indonesia (Bank DBS Indonesia) merupakan salah satu bank dengan sejarah terpanjang di Asia. Beroperasi di 1 Kantor Pusat, 13 Kantor Cabang, 16 Kantor Cabang Pembantu, dan 4 Kantor Fungsional serta 3.011 karyawan aktif di 15 kota besar di Indonesia, Bank DBS Indonesia menyediakan layanan perbankan menyeluruh yang berfokus pada pengalaman nasabah untuk 'Live more, Bank less'. Bank DBS Indonesia pun memiliki tujuan positif yang melampaui perbankan dan berkomitmen untuk mendukung nasabah, karyawan, dan masyarakat menuju masa depan yang berkelanjutan.

PT Bank DBS Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

DBS berkomitmen untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dengan nasabah dengan perbankan yang sesuai budaya Asia. Melalui DBS Foundation, bank menciptakan dampak positif yang lebih dari sekadar perbankan melalui dukungan kepada wirausaha sosial: bisnis yang berfokus menyeimbangkan profit serta dampak sosial dan/atau lingkungan. DBS Foundation juga berkontribusi kepada masyarakat dalam berbagai hal, termasuk mempersiapkan masyarakat dengan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan dan membangun ketahanan pangan.

Dengan jaringan operasional ekstensif di Asia dan menitikberatkan pada keterlibatan dan pemberdayaan stafnya, DBS menyajikan peluang karir menarik. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.dbs.com.

