泓德能源於日本長期脫碳電源拍賣取得約160MW儲能容量 累計得標容量達約560MW
新聞提供者泓德能源
26 5月, 2026, 10:00 CST
台北2026年5月26日 /美通社/ -- 國際智慧能源品牌泓德能源（TWSE: 6873）連續第三年參與日本長期脫碳電源拍賣（Long-term Decarbonization Power Source Auction, LTDA），今年再以近160MW儲能項目得標。自2024年進入日本容量市場以來，泓德能源累計自LTDA取得約560MW儲能容量，持續建立具長期穩定收益的海外資產組合。近年泓德能源亦透過大型儲能系統開發、在地大型企業合作及專案融資等進展，提升在日本市場的能見度與競爭力。
長期脫碳電源拍賣（LTDA）是日本能源市場重要的長期收益機制之一，得標案場可獲得長達20年的固定容量收入。今年LTDA鋰電池儲能系統類別總得標量約552MW，泓德能源以近160MW得標，占整體比重近三成。泓德能源自2023年投入LTDA即於2024年以近100MW容量得標，2025年公布得標規模進一步擴大至近300MW；今年新獲選的2座儲能案場分別位於鹿兒島及宮城，未來將結合容量市場與電力交易機制運作，強化長期收益結構。
隨著台灣、日本、澳洲市場布局逐步成形，泓德能源至2029年全球項目儲備量達9.4GW，將持續深化長期合約、自由化市場電力服務，以及AI算力供應鏈整合三大策略，作為推動長期獲利成長的新引擎。
日本已成為泓德能源最重要的海外市場之一，至2029年目標量體達3.26GW，後續將以儲能案場為發展重心，並持續強化電力金融與市場交易能力。2026年亦為泓德能源日本布局的關鍵年度，包含與東京瓦斯展開340MW儲能代運營與長期合作協議，旗下星星電力與中部電力Miraiz推動300MW電力保險合作，北海道50MW Helios儲能案場亦完成專案融資並投入市場運作，展現從開發、融資到市場運營的整合能力。
在澳洲市場，泓德能源儲能及光電項目穩定推進，並逐步由開發階段邁向建置與營運，至2029年項目儲備量達2.7GW，亦將持續鎖定CIS、FERM等政府支持的容量收入機會。在台灣市場，泓德能源手持近3.3GW量體，未來將持續擴大台灣資產基礎，並串聯日本、澳洲市場經驗，推進全球能源資產與電力服務布局。
SOURCE 泓德能源
分享這篇文章