1938年阿爾法羅密歐8C 2900B榮膺2025半島經典出類拔萃大奬得主

這輛阿爾法羅密歐8C 2900B得奬座駕車主The Keller Collection代表Deborah Keller說：「我很高興並榮幸代表接受『半島經典出類拔萃大奬』，這輛獨特的古董車彰顯了意大利汽車設計和工藝的黃金時代，每次看到它都讓我更加明白，這些精美古董汽車確實值得我們好好保存及發揚。」

這輛阿爾法羅密歐8C 2900B在1938年出廠，被公認為1930年代後期車速最快及最頂級的意大利汽車之一。大部分阿爾法羅密歐8C 2900B的車身皆出自製造商Touring Superleggera之手，唯獨這輛得奬名車卻擁有極為個人化的獨特設計。意大利傳奇賽車手Giuseppe "Nino" Farina，為1950年舉行的首屆世界一級方程式錦標賽冠軍車手，他委託車廠度身訂造這輛名車，藉此發揚其家族與意大利汽車設計工業的深厚淵源。這輛名車的車身由Nino父親於1906年創立的Stabilimenti Farina車廠製造，是8C 2900B 系列唯一一輛配備此車廠車身的汽車；Nino叔父Battista "Pinin" Farina為意大利其中一位享負盛名的汽車設計師，此名車亦融合了不少他的設計意念。

當現任車主購入這輛名車時，車子還只是局部修復的狀態，直至1995年才完全修復妥當，同年並於美國Pebble Beach古董車展亮相，翌年再被運抵歐洲其他古董車展展出。此車也曾參加蒙特卡洛拉力賽，更在蒙特卡洛巴黎大酒店前舉行的Parade of Elegance古董車展上勇奪大奬。

半島經典出類拔萃大奬聯合創辦人Christian Philippsen說：「得奬的1938年阿爾法羅密歐 8C 2900B ，展示了戰前汽車性能工程的巔峰水平，也是當時速度最快又最獨特的意大利汽車，我們非常高興能夠把大奬頒予這輛出色名車。」

半島經典出類拔萃大奬頒奬典禮結束後，這輛名車將於2026年1月28日至2月1日期間於巴黎Rétromobile古董車展展出。

入圍角逐今屆大奬的其餘六輛名車包括1934年阿爾法羅密歐Tipo B、1954年法拉利 (Ferrari) 375 MM、1996年法拉利F50 GT、1936年梅賽德斯-奔馳 (Mercedes-Benz) 500K Spezial Roadster、1926年勞斯萊斯 (Rolls-Royce) Phantom I以及1951年賓利 (Bentley) Mark VI Cresta II。

2025半島經典出類拔萃大奬的重量級評審團，由眾多傑出的汽車設計師、汽車愛好者及業內人士組成，包括汽車設計師兼賽車手Gordon Murray、福特汽車行政人員Henry Ford III、意大利汽車設計大師Fabio Filippini，以及知名古董車收藏家包括著名電視節目主持人Jay Leno及多位國際皇室成員等。

半島經典出類拔萃大奬由米高嘉道理爵士於2015年創辦，致力頌揚保存良好並精心修復的優秀古董汽車。大奬由半島酒店集團贊助，匯聚全球古董汽車愛好者，欣賞古董汽車史上的頂級名車。

關於 半島經典出類拔萃大奬

源自表彰汽車世界的非凡卓越名車的共同願望，2015年，香港上海大酒店有限公司主席米高嘉道理爵士（The Hon. Sir Michael Kadoorie）與聯合創辦人William E. (Chip) Connor、Bruce Meyer和Christian Philippsen共同創立 半島經典出類拔萃大奬 （The Peninsula Classics Best of the Best Award）。每位創辦人都熱衷於鑑賞優秀的汽車，並致力保護其傳統和支持無瑕細緻的修復項目。大奬由 半島酒店集團 贊助，匯集全球各大古董車展的「全場最佳大奬」得主，讓人得以認識和欣賞這些華麗的古典名車。

