水滴金融香港合作超20家機構 上線超1000個產品

沈鵬介绍，水滴公司旗下擁有水滴籌、水滴保、翼帆醫藥等多個業務，公司於2021年5月正式登陸紐約證券交易所，成為第一家登陸紐交所的中國保險科技平臺。 公司非常關注香港市場，成立持牌保險經紀公司——水滴金融，水滴金融為個人和企業客戶提供專業的保險經紀及財富規劃服務，經營多元化業務，包括終身壽險、重疾、醫療、萬用壽險、MPF、投資相連計劃等服務，為客戶提供一站式、全流程、業務閉環的財富管理、產品分析和服務。

秉承著客戶為本的服務宗旨，水滴金融已經組建一支超百人的專業化本土財富規劃專家團隊，為客戶的財富傳承和保障計劃保駕護航。目前，水滴金融全港合作超過20家大型保險公司及合作機構，上線超過1000個產品。

水滴作為一家科技公司，對於前沿技術時刻在關注。2019年開始，水滴開始投入AI建設，每年的研發投入在3億元左右，並且組建了數百人的研發團隊，團隊核心成員均來自北大、清華、中科院等名校，在AI領域獲得了數十項技術專利。

基於「水滴水守大模型」的賦能，AI保險經紀人助理「幫幫」迎來深度升級。 此前「幫幫」主要承擔保險服務流程中重複性較高、勞動密集型的工作，升級后的「幫幫」可以在銷售規劃過程中承擔更多複雜的工作，給出更專業、準確、易於理解的建議。 目前，「幫幫」的對話平均時長可接近50分鐘，並説明保險經紀人更好解答用戶各種疑問，提升使用者服務體驗。

「水滴金融將會把水滴公司過去沉澱積累的專業化保險經紀服務能力、線上線下運營經驗、以及科技賦能的專長一同帶到香港市場，希望能夠攜手合作夥伴共同為香港保險市場帶來新的動能與機遇。 未來，水滴也將進一步發展國際化業務，將公司此前沉澱的數位化能力，分享給更多地區的合作夥伴，共同提升運營效率和客戶體驗。 」 沈鵬表示。

SOURCE Waterdrop Inc.