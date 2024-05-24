《充換電藍皮書（2023）》發布 汽車之家研究院參與編撰

作為市場需求篇的編撰方，汽車之家研究院在現場演講中指出，在充電設施建設快速發展的背景下，新能源車主「充電焦慮」問題也逐漸突顯出來，充電難、找樁難等問題成為了新能源車主的普遍困擾。汽車之家研究院針對用戶充電體驗開展了滿意度調研工作，涵蓋了充電費用合理性、公共充電設施使用及管理、充電消耗時長、充電網點分佈及數量、充電平台/APP使用五大方面。

調研發現，用戶對於充電費用合理性和公共充電場景下的使用體驗滿意度最低，且年齡越大的用戶對價格越在意，居住城市線級越低的用戶對價格越在意，購車價位越低的用戶對價格越在意。其中，收費標準不統一、品牌充電樁充電費用高是用戶核心困擾。除此之外，調研顯示換電用戶中，仍然有超70%的用戶期望使用快充來改善補能焦慮，綜合來看，換電體驗仍待提高。

調研報告指出，超6成用戶對「充電時長」不滿意的點為充電排隊時間長，主要體現在節假日及週末出行會遇到排隊等問題。其中，超6成用戶遇到排隊情況就會另尋其他站點，3成用戶會選擇排隊3輛車以內繼續排隊。超5成用戶的不滿意點為充電時間長，並期望完善快充充電樁佈局來緩解目前充電慢的困擾。

發佈會現場，汽車之家研究院作為車網融合聯合研究工作組成員，受邀出席了啓動儀式。車網融合聯合研究工作組立足車端充電需求，識別充電設施和電網端的制約要素，構建車-基礎設施-電網三大模塊聯動的多維目標設定及結構性預測模型，科學預判行業發展趨勢，並助力車網深度融合並實現高質量發展，將研究成果充分用於支撐行業相關政策的修訂工作。

關於汽車之家

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM； 港交所代號：2518）是中國領先的汽車消費者線上服務平台。QuestMobile數據顯示，汽車之家2024年3月移動端日均用戶量達到6,939萬，較2023年同期增長8.1%。公司使命旨在提升中國汽車消費者的購車及用車體驗。汽車之家為汽車消費者提供原創內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用戶創作內容（UGC）、AI創作內容、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈資訊，涵蓋整個購車及用車周期。由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。此外，本公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商能夠通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將其實體展廳擴展至中國數百萬潛在網絡用戶，並獲得銷售線索。本公司提供銷售線索、數據分析及營銷服務，以協助汽車製造商及經銷商提高效率及促成交易。汽車之家運營其「車商城」，一個全功能線上交易平台，助力汽車製造商及經銷商促進交易。此外，本公司亦透過其網站及移動應用程式提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

有關本集團更多資料，請瀏覽公司網站

https://www.autohome.com.cn/about/index.html

SOURCE 汽車之家