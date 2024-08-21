「2024第十二屆姚基金慈善賽」盛大舉行 亞博館邀青少年免費觀賽 推廣社區體育文化
21 8月, 2024, 14:49 CST
香港2024年8月21日 /美通社/ -- 亞洲國際博覽館（亞博館）近年成為體壇盛事及運動比賽的熱門場地。「2024第十二屆姚基金慈善賽」昨日（20日）圓滿舉行，賽事雲集中國及美國籃球隊巨星，精彩較量教人熱血沸騰。亞博館更邀請了東涌及屯門區內青少年免費觀賞籃球嘉年華，鼓勵他們投入體育活動，在社區推廣體育文化。
「2024第十二屆姚基金慈善賽」於8月20日假亞博館10號展館舉行，其中上午環節是「2024第十二屆姚基金慈善賽籃球嘉年華」，由美國職業籃球聯賽（NBA）巨星、9屆全明星球員保羅佐治、新秀MVP球員基爾古斯馬，及一眾中國籃球職業聯賽（CBA）星級球員等，與本地籃球聯隊切磋球技，上演精彩絕倫的友誼賽。另外，嘉年華亦設紀律部隊籃球友誼賽及花式籃球技巧表演環節，球員更與現場球迷親切互動，現場氣氛非常熾熱。
贈門票及紀念品予青少年 冀鼓勵參與運動
亞博館一直致力於推動社區發展，讓不同界別的市民有機會參與大型盛事與體育活動，開拓視野並締造歡樂回憶。「2024第十二屆姚基金慈善賽籃球嘉年華」正值暑假，亞博館主動聯繫離島及屯門民政事務處，透過他們的服務網路邀請兩區青少年出席活動，讓他們近距離欣賞友誼賽與花式籃球表演，更能目睹現役NBA及CBA球星的風采。亞博館亦向他們送贈精美的賽事限量紀念品，讓快樂回憶延續，並鼓勵他們在社區參與運動。
亞洲國際博覽館行政總裁陳芳盈表示：「亞博館憑藉展館靈活設計及團隊豐富經驗，於近年迎接了多項精彩紛呈的體育活動，除了籃球賽，亦包括花劍世界盃、港珠澳大橋半馬拉松、香港運動及健康博覽等等。我們致力推動本港體育發展，期望透過大型體育盛事，進一步帶動社會的體育氣氛，推廣熱愛體育的文化。」
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SOURCE 亞洲國際博覽館
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