「2024第十二屆姚基金慈善賽」盛大舉行 亞博館邀青少年免費觀賽 推廣社區體育文化

香港2024年8月21日 /美通社/ -- 亞洲國際博覽館（亞博館）近年成為體壇盛事及運動比賽的熱門場地。「2024第十二屆姚基金慈善賽」昨日（20日）圓滿舉行，賽事雲集中國及美國籃球隊巨星，精彩較量教人熱血沸騰。亞博館更邀請了東涌及屯門區內青少年免費觀賞籃球嘉年華，鼓勵他們投入體育活動，在社區推廣體育文化。

「2024第十二屆姚基金慈善賽」於8月20日假亞博館10號展館舉行，其中上午環節是「2024第十二屆姚基金慈善賽籃球嘉年華」，由美國職業籃球聯賽（NBA）巨星、9屆全明星球員保羅佐治、新秀MVP球員基爾古斯馬，及一眾中國籃球職業聯賽（CBA）星級球員等，與本地籃球聯隊切磋球技，上演精彩絕倫的友誼賽。另外，嘉年華亦設紀律部隊籃球友誼賽及花式籃球技巧表演環節，球員更與現場球迷親切互動，現場氣氛非常熾熱。