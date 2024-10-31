正泰新能啟動2024年超級品牌季系列推廣活動 - 讓世界共享光的價值

2024年正泰新能的超級品牌季以其全新的企業宣傳片的首播拉開序幕，介紹了該公司在研發方面的優勢與成就、可持續發展理念和全球願景。

此次活動不僅僅是一次品牌推廣，更是對創造更可持續未來的號召。正泰新能希望通過一系列活動，包括工廠參觀、18周年視頻、媒體開放日以及全球項目展示等，邀請全球太陽能行業的參與者進行交流與合作。此外，無論是客戶、供應商，還是行業專家和媒體朋友，正泰新能都歡迎其加入到此次活動中，為共同的可持續願景做出努力。

多年來，正泰新能不斷突破技術創新的界限，持續提供更高效率的光伏組件產品。

從TOPCon 3.0到TOPCon 4.0電池技術的升級，使其中試線電池效率達到了27.17%。通過引入SMBB、ZBB、LIF間隙貼膜、大尺寸矩形硅片、AI等先進技術，該公司確保了卓越的產品性能和可靠性。截至2024年5月31日，該公司全球組件出貨量已達到100GW，擁有11個全球制造基地。

正泰新能號召全球個人、太陽能企業和社區共同參與此次活動。欲了解更多該活動及即將舉辦的其他活動信息，請訪問https://www.linkedin.com/company/astronergy-solar/。

SOURCE 正泰新能