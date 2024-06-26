2024中國汽車流通行業大會召開 汽車之家以數智革新加快培育新質生產力

香港2024年6月26日 /美通社/ -- 6月25日-26日，由全國工商聯汽車經銷商商會主辦，汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM；港交所代號：2518）特別支持的「2024中國汽車流通行業大會暨汽車出口大會」在鄭州舉辦。大會以「新汽車、新格局、新車商」為主題，匯聚來自汽車行業各類代表，共同探討政策推動下，汽車產業新週期特徵及轉型升級之路。

作為汽車流通領域的重要一員及全國工商聯汽車經銷商商會副會長單位，汽車之家應邀出席大會主論壇並承辦「數智革新，質創未來—中國汽車經銷商數智營銷發展論壇」，旨在為汽車流通產業發展搭建專業交流平台，分享創新成果，構建行業數智化生態體系。全國工商聯汽車經銷商商會黨支部書記、秘書長邢海濤，汽車之家黨委副書記、高級副總裁王有東，汽車之家經銷商事業部總經理田承北等出席論壇，與業界知名專家學者、合作夥伴及汽車經銷商集團代表等共同出席此次論壇。

王有東在歡迎致辭中表示，隨著技術的不斷發展，汽車行業也面臨著越來越多的挑戰。汽車之家一直為消費者提供「省心、省時、又省錢」的便捷汽車消費服務體驗，實現「看車、買車、用車、換車」的生態閉環。同時，作為一家科技公司，汽車之家與合作夥伴一起研發一系列大數據和AI智能產品，實現人機協同和服務升級，切實幫助合作夥伴提效降本，與行業共建共創共贏。

在助力行業數智化轉型中，汽車之家借助自身科技優勢、行業研究權威及平安產險獨有資源，升級為大數據與技術驅動的汽車平台公司，為合作夥伴打造最強數智化解決方案。論壇現場，汽車之家數據業務部高級總監魏鵬，平安產險河南分公司副總經理陳曦，汽車之家高級產品經理、司南產品負責人李偉志圍繞技術及數智化轉型，向與會嘉賓介紹未來發展方向與策略。

汽車之家通過攜手平安產險，用數智化能力打造高效線索處理中心與全鏈路解決方案，產品覆蓋線索觸達、邀約到店、試乘試駕、到店成交及長期孵化全流程場景，通過智慧通信、數據畫像、彈屏輔助、AI質檢及算法模型等技術能力提升線索轉化效率，達成線索長期跟進孵化。

目前，汽車之家已成立中心化運營試點，依託自研的SCRM技術實現業務高效運轉，達到管理、運營、客戶、業務等中心化，借助服務和技術等方式，助力企業完成數字化轉型及核心指標提升。會上，汽車之家發佈2022至2024年4月中國汽車終端量價分析白皮書，從量價趨勢分析消費市場價格戰下的新格局，為經銷商轉型及革新提供權威資料。

在主論壇上，汽車之家經銷商事業部總經理田承北出席並發表題為《數智領航新質生產力：中國汽車經銷商數智化營銷實踐與展望》的主旨演講，他指出，基於汽車之家研究院大數據分析，汽車市場進入存量時代，燃油車仍然佔據主要份額，最大增長點混動市場成為傳統車企加速佈局的陣地。同時，智能化的滲透普及，促使用戶知識體系和購車要素重構，對專業權威及垂媒的需求增強。

田承北介紹，經過多年深耕，汽車之家成為用戶首選陣地，沉澱高質量購車潛客。在2024年開展DCC中心化項目實踐，通過數智化能力全鏈應用，介入新車、續保、售後等領域，助力經銷商提升產值，並利用拓新客和保老客的方式，賦能經銷商集團續保業務。

當前，汽車之家與平安集團構建全新生態網，通過資源與數據共享，線上深度挖掘存量車主，洞察高意向潛客並精細化分群，定向激活用戶促進轉化，線下聯合打造多樣活動，並延伸區域市場，助力經銷商提振銷量。截至目前，汽車之數智化產品合作經銷商數量已超過2萬家，持續為合作夥伴深度賦能。

同期，4S店總經理高峰論壇暨2024中國汽車流通行業4S店百強榜授牌儀式召開，受全國工商聯汽車經銷商商會邀請，汽車之家研究院參會並做《新能源汽車營銷發展趨勢分析》報告，圍繞新能源汽車行業發展、消費群體變遷以及營銷新趨勢進行了深入剖析，聚焦當前新能源車企面臨的核心問題，探索營銷流量新契機，幫助新能源汽車品牌精準把握市場發展新路徑，實現效能增長。

此外，汽車之家榮登大會揭曉的2024中國汽車流通行業社會責任百強榜，在未來，汽車之家將以數智化運營為基礎，發揮生態優勢，調動優質資源，為汽車經銷商提供高質量解決方案與服務，助力數智化轉型升級，在激烈的市場環境中，獲得可持續增長。

關於汽車之家

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM； 港交所代號：2518）是中國領先的汽車消費者線上服務平台。QuestMobile數據顯示，汽車之家2024年3月移動端日均用戶量達到6,939萬，較2023年同期增長8.1%。公司使命旨在提升中國汽車消費者的購車及用車體驗。汽車之家為汽車消費者提供原創內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用戶創作內容（UGC）、AI創作內容、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈資訊，涵蓋整個購車及用車周期。由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。此外，本公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商能夠通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將其實體展廳擴展至中國數百萬潛在網絡用戶，並獲得銷售線索。本公司提供銷售線索、數據分析及營銷服務，以協助汽車製造商及經銷商提高效率及促成交易。汽車之家運營其「車商城」，一個全功能線上交易平台，助力汽車製造商及經銷商促進交易。此外，本公司亦透過其網站及移動應用程式提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

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SOURCE 汽車之家