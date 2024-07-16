2024中國汽車論壇圓滿舉辦 汽車之家三大策略助力夥伴營銷轉型

從用戶需求出發，三大策略助力商業夥伴營銷轉型

在7月12日的主論壇上，吳濤發表了「從客戶需求出發，共尋高質量發展」的主題演講，提出通過「明確用戶意向、打造成交場景、賦能店端提效」三大策略，助力合作夥伴智能化轉型和降本增效。

吳濤介紹，當前汽車市場競爭白熱化，廠商在銷量和利潤方面均承載較大壓力，而層出不窮的新車系車型和豐富多彩的汽車內容，讓用戶決策周期更長，2023年，用戶購車決策周期同比增長41.7%。面對汽車市場的銷量增速放緩和利潤下滑的現狀，汽車之家以創新驅動營銷轉型，精準賦能商業夥伴。

首先，汽車之家通過推出「混動實測季」和「智能新IP」等定製內容IP，讓用戶更深度理解產品，明確購車意向，縮短決策周期。其次，汽車之家聯合平安產險，聚焦置換商機和下沉市場，通過平安好車主、平安好生活、汽車之家三大億級用戶App，精準識別7000萬有置換需求的人群並提供全流程服務；同時，通過線下車展的聯合推廣和「一站式」新零售模式，拓展下沉市場，為合作夥伴拓展成交場景。此外，汽車之家還通過中心運營和數智化中台，優化店端運營效率，降低用戶溝通和選擇成本，通過專業、定製化的服務提升購買意願。

踐行綠色低碳，汽車之家入選汽車行業企業可持續發展實踐案例

在「國際化視角下的ESG發展」主題論壇上，汽車之家憑藉在企業社會責任和推動碳中和方面的積極表現，與奇瑞汽車、小鵬汽車、寧德時代等知名企業共同入選《2024中國汽車行業企業可持續發展實踐案例》，並榮獲大會組委會頒發的「合作共贏獎」。此獎項不僅是對汽車之家在促進汽車產業綠色、低碳發展道路上所取得成就的充分肯定，更是對其作為行業先鋒，積極搭建綠色生態橋梁，攜手各界共創美好出行未來的高度認可。

在「雙碳」目標的實現上，汽車之家積極倡導低碳環保理念，承諾2030年實現運營碳中和，並通過推廣新能源汽車、節能技術等手段，為構建綠色出行生態做出了積極貢獻。汽車之家連續多年組織和支持「道路交通安全行」「青少年汽車無限創意征集」等主題公益活動，引導青少年牢固樹立綠色出行意識，為汽車行業的可持續發展樹立了新的標桿。

當下，汽車產業正在經歷前所未有的技術革新大變局，作為全國領先的一站式汽車消費服務平台，汽車之家始終以用戶為中心，不斷融合平安等合作夥伴優勢資源，進一步完善「線上+線下」服務流程，挖掘置換市場和下沉市場購買力，促進汽車消費結構的優化升級，共同譜寫汽車產業合作共贏新篇章。

關於汽車之家

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM； 港交所代號：2518）是中國領先的汽車消費者線上服務平台。QuestMobile數據顯示，汽車之家2024年3月移動端日均用戶量達到6,939萬，較2023年同期增長8.1%。公司使命旨在提升中國汽車消費者的購車及用車體驗。汽車之家為汽車消費者提供原創內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用戶創作內容（UGC）、AI創作內容、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈資訊，涵蓋整個購車及用車周期。由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。此外，本公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商能夠通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將其實體展廳擴展至中國數百萬潛在網絡用戶，並獲得銷售線索。本公司提供銷售線索、數據分析及營銷服務，以協助汽車製造商及經銷商提高效率及促成交易。汽車之家運營其「車商城」，一個全功能線上交易平台，助力汽車製造商及經銷商促進交易。此外，本公司亦透過其網站及移動應用程式提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

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SOURCE 汽車之家