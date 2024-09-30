汽車之家承辦2024世界新能源汽車大會分論壇 攜手多方力量洞察新能源汽車消費與服務風向

香港2024年9月30日 /美通社/ -- 9月27-29日，由中國科學技術協會、海南省人民政府、科學技術部等單位聯合主辦，中國汽車工程學會承辦的2024世界新能源汽車大會在海南海口召開。本屆論壇以「低碳轉型與全球合作」為主題，聚集全球專家智慧與產業精英，凝聚產業共識，明晰新能源汽車產業轉型升級的方向，探索電動化、智能化、共享化協同發展的有效路徑。

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM; 港交所代號：2518）在本次大會中成功承辦《新能源汽車消費與服務》分論壇，攜手汽車產業各領域企業及專家共同討論新能源汽車的消費趨勢、服務模式以及行業發展風向，共同探討如何提升用戶體驗、優化服務流程，以滿足不斷變化的市場需求，推動新能源汽車產業的可持續高質量發展。

在論壇開幕環節，汽車之家黨委書記、CEO吳濤在致辭中介紹，電動化、智能化、低碳化不僅成為汽車產業轉型升級的關鍵路徑，更代表高質量發展的內在要求，同時也為消費市場帶來無限潛力和活力。作為國內領先的一站式汽車消費服務平台，汽車之家始終秉承「以用戶為中心，賦能行業夥伴」的初心，為用戶提供「省心、省時、省錢」的便利汽車消費服務體驗，透過數智化賦能與生態網絡兩大關鍵途徑幫助車企和車商夥伴提質增效。

洞察用戶需求，汽車之家發佈《2024中國智能電動汽車用戶洞察》

現如今，新能源車超越燃油車，廣受消費者、尤其是年輕族群的喜愛，消費者對智能汽車的渴望強烈，繼安全、性價比、空間和性能之後，智能化成為他們購車考慮的重要因素。論壇中，汽車之家副總裁、研究院院長周游發佈了《中國智能車「智」在何方—— 2024中國智能電動汽車用戶洞察》的主題報告。

報告從智能座艙、智能駕駛的搭載水平、使用體驗、用戶需求、用戶感知出發，基於4000+真實使用者調研樣本、1億以上車型線索數據、6萬+車型配置數據及專業智能評測數據，通過大數據挖掘與分析研究，揭示了智能化汽車的普及現狀和用戶需求，幫助消費者更好地了解智能汽車性能表現，助力汽車企業及從業人員更好地把握中國智能汽車發展趨勢，為智能化未來發展提供了方向性指導。

在分享中，周游提出，用戶定義真實需求。用戶對智能駕駛需求高，66%用戶不滿足於L2，期待更高階智駕。而智駕相關功能配置率相較于智艙仍偏低。對於使用者高關注但低聲量配置如主動刹車/主動安全系統、夜視系統、DOW開門預警等功能，需要在傳播中通過構建生動具體的場景化體驗內容，提高使用者感知度。對於用戶高關注但實際配置率低的配置如自動泊車、遠端召喚等功能，建議精準定位高關注度的目標用戶群體，深入分析其實際需求與偏好，在產品設計與優化過程中，聚焦於高需求用戶，合理調整並優化相關功能的配置策略，確保產品能夠精準滿足目標市場的核心需求，從而提升產品的市場競爭力與用戶滿意度。

踐行社會責任，汽車之家協辦「青少年汽車無限創意科普論壇」

9月29日上午，由中國科學技術協會指導，世界新能源汽車大會、中國汽車工程學會共同主辦，汽車之家協辦的青少年汽車無限創意科普論壇圓滿舉辦。汽車之家高級副總裁吳疆等嘉賓受邀為獲獎青少年代表頒獎。

汽車之家作為活動連續4年的全程公益支援單位，為項目搭建了線上報名展示平台，參與支持了線上線下的多種活動。今年的活動不僅有全國各地中小學生的熱情參與，同時還收到了來自香港特別行政區、澳門特別行政區的百餘幅作品，以及來自秘魯和哥倫比亞等海外的優秀作品，合計9,000餘幅。

作為汽車之家的公益IP，「青少年汽車無限創意徵集活動」不僅架起了汽車之家與青少年群體的互動橋樑，更體現了汽車之家在履行企業社會責任方面的積極影響力。論壇現場，汽車之家被活動組委會授予「年度科普單位」榮譽稱號。

關於汽車之家

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM； 港交所代號：2518）是中國領先的汽車消費者線上服務平台。QuestMobile數據顯示，汽車之家2024年6月移動端日均用戶量達到6,791萬，較2023年同期增長8.3%。公司使命旨在提升中國汽車消費者的購車及用車體驗。汽車之家為汽車消費者提供原創內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用戶創作內容（UGC）、AI創作內容、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈資訊，涵蓋整個購車及用車周期。由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。此外，本公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商能夠通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將其實體展廳擴展至中國數百萬潛在網絡用戶，並獲得銷售線索。本公司提供銷售線索、數據分析及營銷服務，以協助汽車製造商及經銷商提高效率及促成交易。汽車之家運營其「車商城」，一個全功能線上交易平台，助力汽車製造商及經銷商促進交易。此外，本公司亦透過其網站及移動應用程式提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

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SOURCE 汽車之家