汽車之家研究院發佈《2024年增換購用戶趨勢洞察》 價格和尺寸升級仍是換購市場主基調

香港2024年10月10日 /美通社/ -- 汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM; 港交所代號：2518）研究院最新用戶研究顯示，2024年上半年46%的換購用戶舊車車齡在8年以上，據此測算，2024-2026年可望迎來換購高峰，把握增換購機遇成為車企新的「必修課」。

為充分了解增換購用戶畫像及行為偏好，汽車之家研究院立足於用戶視角展開增換購用戶洞察，發佈《2024年增換購用戶趨勢洞察》報告，旨在為市場撥開增換購用戶面紗，更好地把握增換購用戶需求。

從用戶畫像來看，相較於首購用戶，換購用戶明顯較年長、家庭形態更成熟。 30-50歲的人群佔近75%，超出首購人群18個百分點。而已婚有孩人群佔比超過90%，超出首購人群32個百分點。換購用戶中，一線及新一線城市人群佔近40%，明顯高於首購人群，同時家庭收入在20-50萬中高收入佔比更高，購車預算更加充裕。

換購用戶購車決策受多重因素影響

換購周期拉長——因產品品質提升、用戶正常使用則無需頻繁換車，以及用戶收入預期不佳，現階段用戶換購周期拉長，換購周期在8年以上的用戶佔比達46%，較去年提升2.2個百分點。同時，賣出舊車後、選擇換購新車的用戶比例下降，選擇換購更具性價比的二手車的用戶比例正在增加。

換購步驟難以捕捉——研究發現，只有8%的用戶會依照「賣舊-買新」的步驟，先完成舊車估值，再進店看新車。而48%的用戶會先選擇在店內看新車，完成新車下定，而後再選擇舊車售賣。這意味著如果等到用戶掛出二手車再去推進新車售賣，可能其目標車早已確定，無法對其選購施加影響。所以對置換用戶的購車預判需要更多維度的用戶大數據支撐。

換購決策受置換補貼影響——跟隨國家政策節奏，今年8月以來，各地方政府相繼推出著眼於本地汽車市場的「升級版」以舊換新方案，補貼力度升級，申領流程更便利。「以舊換新」政策有效拉動了汽車銷售上漲，對置換需求的激發成為當下促進市場增長的核心抓手。

汽車之家研究院的研究結果也印證了置換補貼的積極效果，超40%的用戶表示置換補貼能夠有效的加速購車決策，同時16%的用戶表示因置換補貼政策提高了購車預算。但對補貼政策不夠了解的用戶佔比也在擴大，24年對政策一知半解的用戶佔比達到了60%，較去年增加了8個百分點。

價格和尺寸升級仍是換購市場主基調

2024上半年換購用戶的新車均價提升約4萬元，價格升級比例接近50%，價格升級仍是換購用戶的主流方向。但舊車價格在10-20萬的主力升級人群，出現了升級乏力，僅有不到一半的車主繼續選擇升級，相比去年降低了1.6個百分點。這一趨勢也延續到了舊車原價在20-30萬的人群，升級的比例減少0.6個百分點，導致換購中高價位段的用戶佔比縮小。

因嚐鮮心理、或舊品牌無法滿足換購趨勢，90%的用戶表示會考慮購買其他品牌，甚至近60%的用戶明確表示不會選擇舊車品牌，用戶希望透過置換來體驗全新的品牌。同時，換購用戶新車意向的品牌集中度也持續下滑，品牌選擇更加分散。這意味著品牌老用戶不可避免的成為其他品牌的搶奪對象。

除了綜合成本之外，智能化和良好的駕駛體驗是換購用戶「油換電」的主要原因。換購用戶的新能源偏好由2021年不足20%快速提升至2024年上半年超40%，其中用戶對插混/增程的偏好已逼近純電，我們預計未來1-2年插混/增程用戶將超越純電。

換購意願為新能源的用戶，已徹底顛覆「品牌檔次」概念。 2024年上半年換購新能源的用戶中，意向品牌為中國獨立新能源品牌的佔比提升近4個百分點，表明中國獨立新能源品牌對合資及特斯拉老用戶的搶奪優勢不斷擴大，加速掠奪存量市場。

增購用戶多子女家庭屬性明顯，偏好增購新能源

2023年增購人群已佔車市的11%。相較於換購用戶，增購用戶已婚多孩的屬性更加突出，更偏好新能源，尤其是純電車型。

依能源類型劃分增購人群，汽車之家研究院發現，增購新能源的用戶30-40歲佔比更高；偏好獨立新能源品牌，更易受體驗與技術升級驅動，購車更期望體驗智能化功能。而偏好燃油車的主要是下沉市場低收入用戶和一線城市中產用戶。他們仍是合資、豪華車的忠實用戶，且更易受降價驅動，購車更看重品牌與口碑。

增換購作為近年汽車市場發展的重要驅動力，從中央到地方都在積極推動汽車以舊換新政策落地，為汽車市場置換更新提供動能；把握增換購用戶消費及行為偏好也成為車企的必修功課。汽車之家研究院將充分發揮數據資源與研究優勢，與車企共同進化，探索存量市場中行業發展的新篇章。

關於汽車之家

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM； 港交所代號：2518）是中國領先的汽車消費者線上服務平台。QuestMobile數據顯示，汽車之家2024年6月移動端日均用戶量達到6,791萬，較2023年同期增長8.3%。公司使命旨在提升中國汽車消費者的購車及用車體驗。汽車之家為汽車消費者提供原創內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用戶創作內容（UGC）、AI創作內容、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈資訊，涵蓋整個購車及用車周期。由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。此外，本公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商能夠通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將其實體展廳擴展至中國數百萬潛在網絡用戶，並獲得銷售線索。本公司提供銷售線索、數據分析及營銷服務，以協助汽車製造商及經銷商提高效率及促成交易。汽車之家運營其「車商城」，一個全功能線上交易平台，助力汽車製造商及經銷商促進交易。此外，本公司亦透過其網站及移動應用程式提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

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SOURCE 汽車之家