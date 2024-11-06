汽車之家發佈2024年三季報：創新業務顯現成效 新零售業務網絡全面升級

香港2024年11月6日 /美通社/ -- 中國領先的汽車互聯網服務平台汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM; 港交所代號：2518）發佈2024年三季度財務業績。公司第三季度總營收17.7億元人民幣，創新業務顯現成效，推動在線營銷及其他業務收入同比增長3.1%，佔收比持續提升；來自新能源品牌的收入持續增長，營收同比增幅達到54%，持續跑贏行業銷量增速；公司經調整淨利潤為4.97億元人民幣。

公司董事會已批准派發每股美國存託股1.15美元（或每股普通股0.2875美元）的現金分紅，將以美元支付給於2024年12月31日休市後登記在冊的美國存託股及普通股持有人。分紅總金額將為約10億元人民幣，預計將分別於2025年3月14日及2025年3月19日前後支付給普通股及美國存託股持有人。

汽車之家首席執行官吳濤表示，「第三季度，公司繼續推進線上與線下加速融合的生態化戰略，創新業務成效顯現，業務結構不斷優化。期内，公司亦致力於通過持續的分紅及股票回購計劃，實現股東價值最大化。展望未來，公司仍將著力提升品牌影響力，拓展業務範圍，同時繼續深化與平安集團的合作，進一步加強公司獨特競爭優勢，實現長期可持續的價值。」

持續響應「以舊換新」，新零售網絡全面升級

為響應國家「以舊換新」政策，汽車之家攜手平安產險和全聯車商，政企聯動發起「百城車展煥新季」，通過融合汽車之家平台優勢、平安產險線上資源與線下服務團隊優勢，聚焦下沉市場打造成交場景，匯聚核心商圈打造「看車、買車、用車、換車」一站式便捷購車盛會，落地國際車展、818購車節線下車展等，提振消費信心，助力「以舊換新」及新能源下鄉政策落地。今年前三季度，活動共舉辦超過500場線下車展，近2000場單店活動，覆蓋全國近250個城市，車展場均客流超1萬，單店活動賦能店端成交提升60%以上。

第三季度，汽車之家的新零售模式全新升級，「衛星計劃」全面落地。目前，汽車之家空間站和衛星店加盟店總數已超過50家，下沉渠道建設已經初具規模。「衛星計劃」以汽車之家空間站為關鍵節點，輻射周邊二級銷售網點，通過空間站與衛星店的配合形成緊密的協作網絡，實現資源共享與優勢互補，真正幫助主機廠「補缺」銷售渠道，降低運營成本，提升銷售效率，打通更接近下沉市場的「最後一公里」。

與此同時，汽車之家也積極與平安集團合作，通過借助平安集團的獨特資源，試點推出了金融保險進店服務，不斷拓寬公司的業務範圍。通過整合平安的車主服務能力，推出行業獨有的「保價暖心權益包」，為通過汽車之家線下門店購車的消費者提供購車保障和健康關懷。

數字化助力產品升級，強化二手車業務協同

在數字化領域，汽車之家聚焦售後企業痛點，積極打造數據產品助力減負降本。第三季度，汽車之家與平安產險聯合打造售後數字化產品「聚修匯」，標志著公司正式開啟車後市場服務業務，目前在成都、重慶等地相繼落地。「聚修匯」基於汽車之家、平安產險及外部合作生態引流系統，推出「外呼平台」、「留修助手」等創新功能，聯合品牌授權、統一推廣等配套舉措，為售後企業創造新的增長點。

此外，汽車之家聯合平安產險共同創新垂類CPS商業產品新模式，打造置換車單店產品「客來易」，一站式解決用戶置換核心需求，並推出「先轉化後交付，不成交不收費」的創新購車解決方案，直擊汽車市場線索多轉化難、看車多購車少的痛點，為商家提供真正準購車客戶，定向打造省心、省時、省錢的專業服務。今年前9個月，汽車之家整體數據產品營收同比增幅達到8%。

在二手車業務板塊，汽車之家整合與平安集團的資源，加強與天天拍車的業務協同。通過汽車之家「衛星店」、二手車團隊以及平安的線下團隊，天天拍車來自4S店的拍賣車源增加，來自全國的商戶買家數量也持續提升，不僅激發了平台上異地購車需求，還有效提高了異地交易量和成交價，提升了二手車跨區域的流通效率。

以用戶為中心，構建專業多元內容生態

作為一站式服務平台，汽車之家堅持「以用戶為中心」，積極洞察用戶最新消費趨勢方向，在8月份舉行的內容大會上，重磅發佈三大新內容及兩大共創共建計劃，為用戶提供專業、多元、真實且易懂的汽車內容生態。汽車之家打造了AH +內容品牌及原創內容矩陣，共涵蓋超13檔欄目，覆蓋新車、評測、文化和行業四大核心賽道。全球化IP《國車世界觀》助力中國汽車品牌出海，截至目前，全網播放量超2000萬。

與此同時，汽車之家還推出了AH-IT智能評測體系，通過權威專業的測試資源、創新差異化的測試手段、嚴謹客觀的測試方法、直觀酷炫的視覺呈現，將智能可視化、評測場景化、體驗真實化呈現，全面解析對用戶有用的智能的含義。並基於用戶需求和主流產品趨勢的可視化場景挖掘，汽車之家全新發佈場景化圖庫，涵蓋夜間、空間和智能三大核心看車場景，極大提高了用戶選車的效率和便利性，截止目前，已經上線覆蓋超36款主流在售車型。QuestMobile數據顯示，9月份，汽車之家移動端日活躍用戶數首次突破7千萬大關，達到7,287萬，較2023年同期增長5.6%。其在用戶群體中的影響力正在穩步增強。

積極落實減碳承諾，ESG實踐獲海内外認可

在保證業務發展提質增效的同時，汽車之家也積極落實減碳行動，履行企業社會責任，在ESG領域的實踐獲得了海內外專業組織的認可。近期，汽車之家分別榮獲由亞洲企業商會主辦的「2024年亞洲企業社會責任獎」和香港國際ESG聯盟頒發的「2024最佳節能減碳行動獎」，不斷强化企業責任，落實ESG理念。

目前，汽車之家與平安集團的合作已邁上了新台階，在傳統業務、數據產品、二手車以及車後服務等各領域陸續推出了一系列創新產品和服務，進一步加強了在這些領域的獨特競爭優勢。展望未來，汽車之家也將繼續拓展在汽車行業的業務邊界，進一步提升各業務線的運營效率，支撐公司長期高質量發展。

關於汽車之家

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM； 港交所代號：2518）是中國領先的汽車消費者線上服務平台。QuestMobile數據顯示，汽車之家2024年9月移動端日均用戶量達到7,287萬，較2023年同期增長5.6%。公司使命旨在提升中國汽車消費者的購車及用車體驗。汽車之家為汽車消費者提供原創內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用戶創作內容（UGC）、AI創作內容、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈資訊，涵蓋整個購車及用車周期。由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。此外，本公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商能夠通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將其實體展廳擴展至中國數百萬潛在網絡用戶，並獲得銷售線索。本公司提供銷售線索、數據分析及營銷服務，以協助汽車製造商及經銷商提高效率及促成交易。汽車之家運營其「車商城」，一個全功能線上交易平台，助力汽車製造商及經銷商促進交易。此外，本公司亦透過其網站及移動應用程式提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

有關本集團更多資料，請瀏覽公司網站

https://www.autohome.com.cn/about/index.html

SOURCE 汽車之家