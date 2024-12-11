2024電動汽車智能底盤大會召開 汽車之家發佈底盤性能洞察報告

香港2024年12月11日 /美通社/ -- 近期，由中國汽車工程學會主辦，電動汽車產業技術創新戰略聯盟、中國汽車工程學會智能底盤分會、智能綠色車輛與交通全國重點實驗室承辦的2024電動汽車智能底盤大會在重慶開幕。中國工程院院士、中國汽車工程學會名譽理事長、清華大學教授李駿圍繞智能化與電動化賦能智能底盤創新做主旨報告。中國汽車工程學會副理事長兼秘書長侯福深為大會致辭。清華大學教授、中國汽車工程學會智能底盤分會主任委員張俊智分享了《面向2030的智能底盤技術體系與指標體系重構》。

同期，大會分論壇「智能底盤關鍵技術發展與融合」專題論壇召開，汽車之家在論壇現場發佈《底盤性能車主體驗洞察報告》。會議邀請整車企業、智能底盤關鍵零部件企業、電驅動企業、汽車互聯網平台等企業高層出席，分析針對「軟件定義」汽車變革下，電液線控制動、電子機械線控制動、全解耦線控轉向、四輪轉向、電控懸架等智能底盤關鍵執行機構發展，以及智能底盤集成設計、多域功能融合新趨勢、用戶體驗價值為主題進行深入探討。

基於汽車之家海量用戶內容形成底盤性能體驗洞察數據，《底盤性能車主體驗洞察報告》分別從能源類型等多角度解讀用戶評價正負向數據，提出了底盤性能對用戶的至關重要性，從而直接影響購車判斷和用車體驗。報告指出，新能源汽車的舒適性、底盤主動安全與智能駕駛體驗優於燃油車，且中高價位車型在動力性、舒適性等體驗感更佳，但在制動踏板感、轉向穩定性、轉彎半徑體驗感、ADAS系統可靠性方面是痛點，因此有待重點提升和完善。

關於汽車之家

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM； 港交所代號：2518）是中國領先的汽車消費者線上服務平台。QuestMobile數據顯示，汽車之家2024年9月移動端日均用戶量達到7,287萬，較2023年同期增長5.6%。公司使命旨在提升中國汽車消費者的購車及用車體驗。汽車之家為汽車消費者提供原創內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用戶創作內容（UGC）、AI創作內容、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈資訊，涵蓋整個購車及用車周期。由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。此外，本公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商能夠通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將其實體展廳擴展至中國數百萬潛在網絡用戶，並獲得銷售線索。本公司提供銷售線索、數據分析及營銷服務，以協助汽車製造商及經銷商提高效率及促成交易。汽車之家運營其「車商城」，一個全功能線上交易平台，助力汽車製造商及經銷商促進交易。此外，本公司亦透過其網站及移動應用程式提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

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