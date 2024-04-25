中國海油2024年一季度淨產量和淨利潤實現強勁增長

香港2024年4月25日 /美通社/ -- 中國海洋石油有限公司（「公司」或「中國海油」，香港聯交所股票代碼：00883（港幣櫃台）及80883（人民幣櫃台），上海證券交易所股票代碼：600938）今天公佈了2024年一季度經營業績。

第一季度，公司持續加大油氣勘探開發力度，扎實推進提質增效升級行動，成本競爭優勢得到鞏固。油氣淨產量和歸母淨利潤實現強勁增長，兩項數據均創歷史同期新高。

期內，中國海油實現淨產量180.1百萬桶油當量，同比增長9.9%。其中，中國淨產量123.2百萬桶油當量，同比上升6.9%，主要來源於新項目投產帶來的產量貢獻；海外淨產量56.9百萬桶油當量，同比上升16.9%，主要原因是圭亞那和加拿大產量增加。

公司共獲得2個新發現，並成功評價4個含油氣構造。其中，中國海域成功評價渤中8-3南，開闢了海上超深層油氣勘探新領域。在海外，圭亞那Stabroek區塊獲得新發現Bluefin，進一步擴大了該區塊東南部儲量規模。期內，綏中36-1/旅大5-2油田二次調整開發項目成功投產，深海一號二期等重點新項目順利推進。

2024年第一季度，在國際油價同比下降的環境下，中國海油實現歸屬于母公司股東的淨利潤人民幣397億元，同比上漲23.7%，價值創造能力持續提升。桶油主要成本為27.59美元，同比下降2.2%。此外，公司資本支出約人民幣290億元，同比上升17.3%，主要原因是在建項目及調整井工作量同比有所增加。

中國海油首席執行官及總裁周心懷先生表示：「一季度，中國海油勘探繼續突破，油氣產量保持強勁增長，淨利潤實現歷史同期最好水平。我們將錨定全年生產經營目標不動搖，繼續扎實推進增儲上產，深化精益化管理，全力推動中國海油高質量發展再上新台階。」

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