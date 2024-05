「優質寵物用品展2024」正式開幕

展覽集團主席王學譜表示:「優質寵物用品展今年迎來第11屆,規模更大,展位更多。我們很高興有來自日本、韓國、新加坡的寵物品牌首次參展,不但豐富了展覽內容,也是對展覽的肯定。今年的外地展商佔1成,我們將積極於未來持續擴大外地展商比例,為入場人士帶來更多選擇和體驗,同時促進寵物產業的發展,希望能夠為寵物愛好者提供一個愉快的購物和娛樂體驗。」

展覽涵蓋寵物糧食飼料、飲料、服飾、玩具、美容護理、清潔用品、保健藥物及籠舍等各式各樣優質竉物用品。韓國寵物潮牌N01 The WoWoland Hong Kong Limited、Z20 NORADOG Co., Ltd首次來港參展,並帶來最新的狗帶產品;新加坡過江龍A09,A10 Pucci Pie Pte. Ltd.以冷凍真空乾燥技術保存寵物食品,務求毛孩都能享受與主人相同的蛋白質及營養;日本方面則有來自愛知県的A19 Japell (Hong Kong) Co., Limited將日本寵物產品帶到會場;本地設計亦愈受重視,L76 MAX SUMMIT DEVELOPMENT LIMITED主打型格路線,主人外套可配毛孩襯成一系列;G07 Big Boss Print則以動物彩繪推出一系列周邊商品。除了寵物用品外,寵物醫療亦是大趨勢,A01 Evivo Biomaterials Solutions Limited與澳洲寵物物理治療集團開發全球首創Niagara Thermo Cyclo Pad寵物理療床,利用深層震動,幫狗狗消炎減痛,舒緩肌肉緊張,改善血液及淋巴循環;設計方面,M25 BoringThings HK的Miffy夏日冰墊、G56/G58 Mono Care Limited購物換領、與東京招財貓聖地「開運谷中堂」合作的招財貓購物手推車可能是不錯的選擇;愛護毛孩又怎捨得牠們被遺棄呢,只要在P02 Society for Abandoned Animals 捐款$50或以上,即可獲得價值$399的限量貓或狗福袋一份。

如果帶毛孩到現場的話亦不愁沒有節目,今年「優質寵物用品展2024」特別增設「至Fun寵物公園」,提供各種障礙訓練及休閒設施供寵物及主人一同休憩玩樂,每日更提供兩節免費參與價值$800元的入門版狗狗訓練班。此外,展會內將舉行歷屆最大規模的寵物界國際級選美賽事「寵愛王國2024年CKUHK®全犬種冠軍狗展」,CKUHK第三屆全犬種冠軍展 - 香港站將有6場賽事,邀請來自中國內地、日本及印尼擔任評判。同場更舉行「美容師資格認證考試」、「愛萌犬寵物造型大賽」及寵物健康講座等多項精彩活動。

入場人士更有機會參與每日現場有獎問答遊戲,於指定時間在大會舞台參與當節遊戲並於限時內回答問題,限時內得分最高的首10位參加者即可贏取智能寵物用品、狗貓糧食及護理禮包、寵物玩具禮盒等大批豐富禮品。另外,現場亦設有《Mastercard®卡簽賬大抽獎》凡顧客憑單一發票以Mastercard卡於展覽會場內指定攤位簽賬消費每HK$250,均可獲一次抽獎機會,HK$500為兩次抽獎機會,如此類推,每張發票最多可獲10次抽獎機會。禮品包括超級市場禮券以及日本、韓國及台灣地區雙人來回機票。

展商簡介

展商名稱 介紹 MAX SUMMIT DEVELOPMENT LIMITED https://www.ver-vve.com/ (展位號:L76) 香港原創人寵潮流品牌,型格設計如外套可與寵物服飾互相呼應。 NORADOG Co., Ltd https://noradog.kr (展位號:Z20) 100%韓國品牌,致力消除的狗隻品種的歧視,韓國原創設計走可愛風格,產品包括狗帶、主人用的包包等 Japell (Hong Kong) Co., Limited https://thisone.co.jp/ (展位號:A19) 日本愛知県寵物店,隨後於岐阜県、新潟県開設分店,專門售賣由日本輸入或是日本製造的寵物產品 The WoWoland Hong Kong Limited https://boondog.co.kr/ (展位號:N01) Boondog是一間專注生產及研發狗狗散步用品的韓國都會機能品牌,於韓國設計及生產。Boondog 希望創造一種我們可以與孩子一起散步的文化。產品包括頸圈、狗帶、胸帶等等 A09,A10 Pucci Pie Pte. Ltd. https://www.takipets.com/ (展位號:A09, A10) 新加坡生產寵物食品,利用-40° C冷凍真空乾燥技術保存海鮮、和牛、毛蟹等,從而保留85%味道及營養,讓毛孩獲得100%與人吸取相同的蛋白質。 Big Boss Print https://www.petpetstory.com/ (展位號:G07) PetPetStory 主打一系列以香港原創動物彩繪為主題的生活百貨和精品,如手機繩、手提袋、鎖匙扣 Evivo Biomaterials Solutions Limited (展位號:A01) Dog Cloud澳洲寵物物理治療集團開發全球首創Niagara Thermo Cyclo Pad寵物理療床,利用深層震動,幫狗狗消炎減痛,舒緩肌肉緊張,改善血液及淋巴循環。 BoringThings HK (展位號:M25) 日本直送零食買十送一:福岡產零食 (獨有薄脆飯、九州產原隻雞冠 Miffy夏日冰墊三件套 $1,000/Set Melting Paper便攜裝濕紙巾展會價$120,買六送一 Mono Care Limited (展位號:G56/58) 購買2件產品送【日本限量別注版】Mono Care x 東京招財貓聖地「開運谷中堂」招財貓購物手推車(價值$599) 谷中街區的招財貓聖地 -「開運谷中堂」各式各樣的招財貓由店長和其他設計師繪製而成,店主希望大家都能借由招財貓的力量得到幸福。以春、夏、秋、冬四季為主題,配上谷中堂具代表性的招財貓,及日本獨有的文化、建築及景致,櫻花、楓葉、鯉魚旗、富士山。 Royal Canin Hong Kong Ltd (展位號:L25)及Society for Abandoned Animals (展位號:P02) 捐款$50 或以上支持「SAA 動物大遷徙」可得限量貓或狗福袋乙份。 貓貓寵物福袋 「大遷徙計劃」環保袋、加護主食濕糧85G試食裝3包、400F貓糧2包、meow9.com $50購物券 狗狗寵物福袋 「大遷徙計劃」環保袋、加護主食濕糧85G試食裝3包、1盒加護系列成犬皮膚舒緩加護主食濕糧(肉塊)換購禮券、meow9.com $50購物券

優質寵物用品展2024

日期 2024年5月10至12日(星期五至日) 時間 5月10日 (五):中午12:00 – 晚上9:00 5月11日 (六):中午12:00 – 晚上9:00 5月12日 (日):中午12:00 – 晚上8:00 地點 香港會議展覽中心新翼3號CDE館 網址 https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/ppsexpo2024

如有垂詢,請聯絡:

Market Hubs Holdings Limited

Lierence Li 李鑒泉 Debbie So +852 3998-4900 +852 3998-4900 [email protected] [email protected]

SOURCE 展覽集團