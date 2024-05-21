同程旅行2024年第一季延續增長動力

旅遊需求旺盛推動核心在線旅遊平台業務穩健上升

龐大用戶群變現能力佳

國際佈局和多元化垂直擴張構建增長引擎

香港2024年5月21日 /美通社/ -- 中國領先的綜合旅遊平台同程旅行控股有限公司（「同程旅行」或「公司」，連同其附屬公司（統稱「集團」），股票代碼：0780.HK）今天公佈其截至2024年3月31日止三個月（「回顧期」或「2024年第一季度」）之未經審核綜合業績。

2024 年第一季度業績摘要 連同比變動 收入及利潤持續增長 收入增加 49.5% 至人民幣 3,866.3 百萬元。

經調整 EBITDA 增加 12.0% 至人民幣 820.2 百萬元；經調整 EBITDA 利潤率為 21.2% 。

經調整淨利潤增加 10.9% 至人民幣 558.5 百萬元，經調整淨利潤率為 14.4% 。

交易額增長 15.2% 至人民幣 659 億元。 滲透非一線市場 用戶購買頻次不斷上升 年付費用戶增長 14.3% 至 229.3 百萬人

累計服務旅客增加 57.4% 至 1,826.7 百萬人次 1 。

微信平台新付費用戶中超過 70% 來自中國非一線城市。

87% 註冊用戶居住在非一線城市。 境內外旅遊需求旺盛 核心業務蓬勃發展 交通票務服務收入增長 25.6% 至人民幣 1,736.5 百萬元。 國內及國際機票銷量分別增長 30% 及超 260% 。

住宿預訂服務收入增長 15.6% 至人民幣 964.7 百萬元。 國內及國際酒店客房間夜銷售量分別增長 10% 及超 150% 。

其他收入上升 36.0% 至人民幣 502.2 百萬元 2 。 多元化垂直擴張構建增長引擎 度假業務（包括來自線下旅行社相關服務及營運景區的收入）於 2023 年底完成收購後首次併入，貢獻收入達人民幣 662.9 百萬元。 1. 截至2024年3月31日止12個月 2. 其他收入包括廣告服務、會員服務、酒店管理服務、景點門票服務及增值配套服務

同程旅行執行董事兼首席執行官馬和平先生表示：「我們喜見中國旅遊市場持續增長，國內遊和出境遊的需求均保持上升的勢態。同程旅行把握蓬勃發展的機遇，加快發展並擴大市場份額，實現了快速增長。我們國際市場佈局的效益逐步體現，為發展國際市場奠定基石。此外，集團在酒店管理及度假業務方面亦取得實質進展，垂直擴張成為我們核心在線旅遊平台業務的重要補充，為集團打造全新增長引擎。隨著國際航班的恢復，以及各國簽證政策的簡化，集團對中國旅遊行業及出境旅遊市場持樂觀態度。」

全方位服務場景 付費轉化能力強

同程旅行不斷探索線上及線下獲客渠道的新機會，線上方面，集團與騰訊維持穩定合作，專注提升其生態系統內的營運效率。集團繼續以微信小程序作為關鍵流量渠道，同時其自有應用程序亦取得穩定進展，通過創新和定制的營銷活動吸引年輕新用戶。此外集團亦加強與支付寶的合作，發展其小程序，持續豐富流量來源。線下方面，集團利用創新的線下公共交通項目，進入更多地鐵系統，利用其龐大的通勤流量擴大用戶群。

回顧期內，集團的年付費用戶同比增長14.3%至229.3百萬人，累計服務的旅客增加57.4%至18.3億人次，展現了用戶購買頻次呈健康的上升趨勢。於二零二四年第一季度，黑鯨會員的累計人數大幅增長。

交通與住宿核心業務增長突出

回顧期內，受惠於票務量激增以及增值產品及服務的提升所推動，集團交通票務服務的收入同比增加25.6%至人民幣1,736.5百萬元，當中機票業務業務量再創新高。回顧期內，集團國內機票銷量同比大幅增長30%；受惠於出境遊需求上升，加上集團有效執行國際擴張策略，國際機票銷量錄得超過260%的增長。

住宿業務在業務量及收入方面繼續取得穩健的業績。回顧期內，來自住宿業務的收入增加15.6%至人民幣964.7百萬元。集團持續優化交叉銷售策略並提高效率，探索更多酒店住宿場景，令國內酒店客房間夜的銷售量同比增長10%，國際酒店客房間夜的銷售量更同比增長超150%。

深耕產業鏈，酒店管理、度假業務漸成全新推動引擎

集團致力於多元化發展業務，而酒店管理及度假業務作為集團核心在線旅遊平台業務的重要補充，有助於可持續增長。酒店管理業務方面，集團建立了從經濟型到豪華型的全面酒店品牌組合。於回顧期內，集團優先於全國範圍內擴張，運營中的酒店門店數量已增至1,600多家，此外，還有800多家門店正在籌備中。度假業務方面，集團自行開發度假產品，並於回顧期內收購中國領先的旅行社集團北京同程旅業投資集團有限公司。截至二零二四年三月底，該度假業務在全國擁有約500家旅行社門店。集團相信這些業務版塊將成為未來增長的新引擎。

推進數智化轉型 促進旅遊業可持續發展

集團以用戶為先，確保用戶獲得滿意、無縫且舒適的旅行體驗。集團先進的智能慧行系統，提供便捷的定制出行解決方案，同時最大限度地提高運力利用率。在客戶服務方面，集團於客戶服務運營中融入更多自動化和智能功能，顯著改善了用戶體驗並減少了客戶服務人員的工作量，從而提高了服務交付的整體效率。集團已經為多個機場推進中轉產品的數字化轉型及開發，亦協助多個旅遊景點增強其數字能力。此外，集團利用全面的PMS品牌組合，為眾多的單體與連鎖酒店及非標住宿提供軟件即服務(SaaS)解決方案，以提高其日常運營效率。

自2024年初以來，中國國內旅遊市場顯著擴張。踏入第二季度，持續的旅遊需求顯示了旅客持續熱衷於對旅遊的探索和旅遊行業的持久活力。展望未來，在中國政府對旅遊業的支持下，將加快旅遊消費增長及推動經濟擴張。集團會專注於提升用戶價值，擴大用戶群，同時不斷完善產品和服務，以滿足並超越用戶期望。集團亦會擴大其國際版圖，以產生更強大的全球影響力。此外，集團將深耕產業鏈，以加強其酒店管理業務及旅遊業務，以支持長期增長，旨在成為領先的綜合旅行平台。最後，集團將在營運中重視企業管治、環境保護及社會責任，為集團的利益相關者創造長期可持續價值。

關於同程旅行控股有限公司（香港聯交所股份代號： 0780.HK ）

同程旅行是滿足用戶旅遊需求的一站式平台。同程旅行秉持「讓旅行更簡單、更快樂」的使命，為用戶提供幾乎涵蓋旅遊所有方面的全面創新產品和服務選擇，包括交通、住宿、景點門票預訂，以及跟團遊、自由行、郵輪等產品，廣泛覆蓋了多個出行和度假場景。主要通過其在線平台（包括其騰訊旗下平台、自有移動應用程式、輕應用及其他渠道）來滿足用戶在整個旅途中不斷變化的旅遊需要。

作為科技驅動型公司，同程旅行借助大數據及人工智能能力，更好地瞭解用戶偏好和行為，向用戶提供定制化產品及服務。同程旅行重點佈局中國下沉市場，利用其多元化的流量渠道、產品的創新能力及靈活的運營策略。透過對用戶體驗的深入瞭解及先進技術能力，同程旅行正逐步改變消費者對線上旅遊行業的期望，使得旅遊過程更方便、更具個性化及更愉快。同程旅行致力開發並應用先進科技，從線上旅遊平台轉型為智慧出行管家。

欲瞭解更多資訊，請瀏覽集團網站: https://www.tongchengir.com

SOURCE 同程旅行控股有限公司