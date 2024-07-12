安聯世合助力2024年巴黎奧運會和殘奧會，提供醫療救援與送返服務

面對2024年巴黎奧運會與殘奧會可能帶來的醫療需求激增，安聯世合已做好充分準備。其醫療救援團隊將與法國公共服務系統及組委會緊密配合，以確保為患者提供盡可能最佳的醫療服務。

醫療救援初始請求將由2024年巴黎奧運會醫療部門負責管理。經過初步評估後，安聯世合救援團隊將介入，為患者的整個住院過程提供協助，監測患者住院情況，支付醫療費用，並在必要時，在患者病情穩定後安排回家交通或送返服務。

安聯世合集團首席醫療官Francois-Xavier Duchateau表示：「安聯世合深感自豪能夠為奧運大家庭（包括運動員、官員和志願者）提供醫療救援與送返服務。作為一家致力於推廣體育及其價值的公司，我們深知為奧運參與者提供與他們的體育抱負相匹配的醫療保障的重要性，在提供安心無憂體驗的同時，幫助保障他們的健康。隨著2024年巴黎奧運會與殘奧會的日益臨近，安聯世合已整裝待發，全力以赴為奧運大家庭提供最堅實的後盾。」

關於安聯世合

隸屬於安聯集團，安聯世合（Allianz Partners）是集救援與保險服務解決方案於一體的全球B2B2C服務領域的引領者，致力於在國際健康與生活、旅行保險、移動出行與救援專業領域提供全球保障服務。秉承以客戶為中心的理念，安聯世合的創新專家致力於提供面向未來的高科技，高觸感的產品和服務，提供超越傳統保險的全球解決方案，賦予保險服務全新的意義。通過包括安聯救援，安聯旅行及安聯健康在內的商業品牌，我們的創新解決方案與合作夥伴的業務實現無縫銜接，亦面向客戶直接銷售。我們的業務遍及全球70多個國家和地區，擁有超過22,600名員工，提供超過70種語言的服務，每年成功處理超過7,290萬個案件，專注於為世界各地的客戶提供貼心保障。

2003年，安聯世合作為外商獨資救援企業正式進駐中國市場，其總部坐落於北京，此舉標誌著其在全球戰略中取得了重大突破。作為中國率先通過ISO9001:2008標準認證，後升級ISO9001:2015新版認證的救援機構，安聯世合擁有覆蓋全球與全國的廣泛業務網絡，以及前沿技術，持續為客戶提供安心無憂的保障，與眾多客戶和合作夥伴共創價值。對卓越與創新的執著與承諾，使安聯世合贏得了業界的廣泛認可，成為中國市場上備受信賴的行業引領者。

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SOURCE Allianz Partners