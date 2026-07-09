Carsten接替Vinay Surana的職務，後者在過去六年裡一直成效顯著地執掌亞太及中東和非洲地區業務，自2026年8月1日起至當年年底，他將出任安聯世合首席執行官Tomas Kunzmann的高級顧問。

安聯世合首席市場官Jacob Fuest表示：「亞太是安聯世合最具活力的增長地區之一。這個多元市場中，從旅行和學生健康保障到出行與道路救援，各類機遇都十分廣闊，我們全力把握這些機會。Carsten擁有帶領高績效團隊、搭建長期合作關係、實現可持續增長的能力，能夠為我們開啟亞太及中東和非洲地區新篇章，帶來寶貴資產。我完全相信他將為地區內的客戶、合作夥伴和員工交出亮眼成績。同時我也借此機會，感謝Vinay過去六年來的出色貢獻，在他的有力帶領下，安聯世合大大鞏固了自身在該地區的市場地位。」

關於安聯世合

安聯世合是全球領先的B2B2C保險與救援服務組織，提供覆蓋國際健康與壽險、旅行保險、出行服務及救援保障的全球化解決方案。我們秉持以客戶為中心的理念，專業創新專家團隊打造前沿科技與貼心服務兼具、為未來做準備的產品和解決方案，重新定義保險服務，突破傳統保險邊界。我們的產品無縫嵌入合作夥伴的業務體系，通過中介渠道銷售，或以安聯品牌直接觸達客戶。安聯世合業務遍及73個市場，擁有22,200名員工，可以使用70種語言提供服務，每年處理超過8,900萬件服務案例，始終全力以赴，為全球客戶提供安心無憂的保障。

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SOURCE Allianz Partners