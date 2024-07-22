汽車之家入選德勤2024「中國卓越管理公司」

香港2024年7月22日 /美通社/ -- 2024年7月18日至19日，第六屆中國卓越管理公司項目（Best Managed Companies，簡稱「BMC」）頒獎盛典在廣州舉辦。汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM；港交所代號：2518）憑藉卓越的管理水平、創新的業務模式、穩健的財務狀況以及積極承擔社會責任和可持續發展的態度，入選「中國卓越管理公司」榜單。作為當前中國唯一針對民營企業管理體系進行全面評估的國際獎項，本屆頒獎典禮以「新質新程，敢進敢為」為主題，匯聚工業製造、消費、科技、生命科學、能源等各行業的龍頭企業和「隱形冠軍」，比亞迪、聖農、達利食品、名創優品、長江精工、唯品會等成為今年首次入選榜單的企業。

BMC項目是德勤具有30餘年歷史的全球項目，創辦於加拿大。中國BMC項目由德勤中國主辦，秉持獨立性、公正性、權威性的原則，由新加坡銀行、香港科技大學商學院、《哈佛商業評論》中文版等合作夥伴以及權威專家組成的獨立評審委員會進行獨立評選，發掘和挑选具有先進管理理念和卓越管理水平的中國民營企業，並希望更多的中國企業重視長期、平衡和可持續的發展。本屆BMC頒獎典禮聚焦「全球出海」以及「人工智能」兩大領域，深入共同探討企業如何把握全球出海良機和科技創新、人工智能發展機遇，來推動自身及行業轉型升級，實現高質量發展。

在關於「AI賦能精益運營」的圓桌論壇中，汽車之家副總裁兼汽車之家研究院院長周遊介紹了公司借助技術和數據優勢打造數智化中台，賦能客戶品牌傳播、產品設計、市場營銷、線上邀約、到店轉化、智能座艙等核心服務流程，助力廠商實現精細化運營，提高成交轉化率。活動期間，主辦方邀請獲獎企業走進越秀集團，圍繞企業在全球化進程中遇到的外部挑戰與內部運營壓力，共同探討如何通過跨界合作、資源共享、技術融合等方式，實現優勢互補、互利共贏的發展模式。

為進一步促進企業與政府之間的深度溝通與合作，7月19日，廣州市市長孫志洋會見德勤BMC項目團隊以及汽車之家等獲獎企業代表。孫志洋說，廣州是國際商貿中心、全國先進製造業基地、綜合性門戶、國際科技創新中心重要承載地，產業體系完備、營商環境優越、經濟活力充沛，是最受國內外企業歡迎的投資目的地之一。廣州將一如既往地優化營商環境，助力各類企業在穗實現更好發展。

汽車之家連續4年榮獲「中國卓越管理公司」殊榮，體現了其在穩健經營、技術創新和可持續發展等方面獲得了高度認可。接下來，汽車之家將繼續深化內部管理，強化創新驅動，不斷優化用戶體驗，同時積極擁抱市場變化，拓展新的業務領域，持續履行社會責任，助力汽車產業綠色轉型，以更加開放和包容的姿態，引領汽車互聯網行業向更高質量、更可持續的方向發展。

關於汽車之家

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM； 港交所代號：2518）是中國領先的汽車消費者線上服務平台。QuestMobile數據顯示，汽車之家2024年3月移動端日均用戶量達到6,939萬，較2023年同期增長8.1%。公司使命旨在提升中國汽車消費者的購車及用車體驗。汽車之家為汽車消費者提供原創內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用戶創作內容（UGC）、AI創作內容、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈資訊，涵蓋整個購車及用車周期。由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。此外，本公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商能夠通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將其實體展廳擴展至中國數百萬潛在網絡用戶，並獲得銷售線索。本公司提供銷售線索、數據分析及營銷服務，以協助汽車製造商及經銷商提高效率及促成交易。汽車之家運營其「車商城」，一個全功能線上交易平台，助力汽車製造商及經銷商促進交易。此外，本公司亦透過其網站及移動應用程式提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

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SOURCE 汽車之家