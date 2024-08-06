2024米爾肯研究院亞洲峰會聚焦具影響力的理念和有目的性的行動

第11屆年度峰會新增了對健康和慈善項目上的著重關注，將其旗艦活動「未來健康峰會」和「慈善投資者論壇」的內容納入本屆峰會議程。

新加坡2024年8月6日 /美通社/ -- 全球智庫米爾肯研究院 (Milken Institute) 今日宣佈，其年度亞洲峰會將在新加坡如期舉行。這一為期三天的活動定於9月18日至20日在四季酒店舉行。今年的議程將推動創新思維、富有成效的合作和協作行動，以應對亞太地區面臨的關鍵問題。

此次活動的主題為「具影響力的理念和有目的性的行動」，預計將迎來金融、技術、可持續發展和投資領域當中超過1200名的區域領袖和行業翹楚，參加一系列廣泛且深入的公開和私密小組討論。今年的峰會計劃還包括多個米爾肯研究院在美國舉辦的標誌性活動內容：未來健康峰會 (Future of Health Summit) 和慈善投資者論壇 (Philanthropic Investors Forum)。這些新內容流將針對亞太地區在醫療保健和慈善事業發展方面的關鍵挑戰。