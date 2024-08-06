2024米爾肯研究院亞洲峰會聚焦具影響力的理念和有目的性的行動

06 8月, 2024, 20:10 CST
第11屆年度峰會新增了對健康和慈善項目上的著重關注，將其旗艦活動「未來健康峰會」和「慈善投資者論壇」的內容納入本屆峰會議程。
新加坡2024年8月6日 /美通社/ -- 全球智庫米爾肯研究院 (Milken Institute) 今日宣佈，其年度亞洲峰會將在新加坡如期舉行。這一為期三天的活動定於9月18日至20日在四季酒店舉行。今年的議程將推動創新思維、富有成效的合作和協作行動，以應對亞太地區面臨的關鍵問題。
此次活動的主題為「具影響力的理念和有目的性的行動」，預計將迎來金融、技術、可持續發展和投資領域當中超過1200名的區域領袖和行業翹楚，參加一系列廣泛且深入的公開和私密小組討論。今年的峰會計劃還包括多個米爾肯研究院在美國舉辦的標誌性活動內容：未來健康峰會 (Future of Health Summit) 和慈善投資者論壇 (Philanthropic Investors Forum)。這些新內容流將針對亞太地區在醫療保健和慈善事業發展方面的關鍵挑戰。
米爾肯研究院負責國際項目的執行副總裁勞拉•蕾熙（Laura Deal Lacey）表示：「米爾肯研究院亞洲峰會已成為開放對話和國際參與的首選平台。我們遍佈全球, 以商業領袖和關鍵決策人為主的受眾群繼續仰賴我們的峰會來應對市場的不確定性並發掘潛在機會。多年以來本米爾肯研究院始終致力扮演連接全球市場、投資專家、慈善家以及商業領袖之間重點交流的橋樑。我們希望共同建立極賦意義的聯繫，推動深入的討論，並激發有影響力的行動。」
米爾肯研究院亞洲區總部位於新加坡，在該地區扮演舉足輕重的角色。米爾肯研究院最近在亞洲的活動包括首屆香港全球投資峰會，第二屆日本峰會，以及一系列的研究報告、白皮書和旗艦金融創新實驗室，為亞洲的金融、健康和科技上作出關鍵貢獻。
自2014年成立以來，米爾肯研究院高級研究員 (Milken Institute Senior Fellow) 計劃，由高級研究員主席兼全球市場高級顧問陳天宗（Curtis S. Chin）主持，成功委任九位來自亞洲主要市場的傑出人士，以推進和擴大研究院在亞洲的影響力。
米爾肯研究院亞洲主席胡以晨（Robin Hu）表示：「轉眼間，亞洲峰會已邁入第十一個年頭。這個年度峰會通過提供全球金融、投資、健康、慈善領域的思想領袖和創新者重點接觸的機會，繼續為投資專家、資本家和商業領導服務。我們期待啟發和賦能我們的領導人、投資者和政策制定專家的受眾，將新穎的想法轉化為有目的性、有影響力的行動。」
關於米爾肯研究院
米爾肯研究院是一個非營利、無黨派的智庫，致力於加速推進人們過上有意義生活的進度。我們專注於財務、體制、戰略和環境健康，彙集睿智理念和創新資源制定前瞻藍圖，著眼不容忽視的當前熱點並敏銳研判未來走勢，力求有效應對某些舉足輕重的關鍵全球問題。欲瞭解更多信息，請訪問：www.milkeninstitute.org。
有關2024年米爾肯研究院亞洲峰會的信息，請訪問www.asia-summit.org。關於贊助、合作關係和項目合作，請發送電郵至於[email protected]。媒體查詢或申請活動新聞證件，請聯繫國際媒體與公關副總監張益志 (Yeen Chong)，電郵：[email protected]。
SOURCE Milken Institute
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