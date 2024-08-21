復銳醫療科技公佈2024年上半年業績

核心能量源業務保持穩健增長 直銷收益佔比再創新高

香港2024年8月21日 /美通社/ -- 復銳醫療科技有限公司（英文「Sisram」；簡稱「公司」或「復銳醫療科技」，股份代號：1696.HK，連同其附屬公司統稱「集團」），今日公佈截至2024年6月30日止六個月（「報告期」）之未經審核綜合中期業績。復銳醫療科技是一家全球化的美麗健康集團，其獨特的美麗健康生態系統提供多元化產品組合，打造以客戶為中心的品牌，旗下業務包括：能量源醫美設備、注射填充、美容及數字牙科和個人護理。

財務概覽

收益為168.7百萬美元，較2023年同期下降1.7%

亞太、歐洲、中東及非洲的收益分別為56.0百萬美元、24.0百萬美元和15.4百萬美元，較去年同期分別增長15.5%、10.0%和10.9%；北美實現收益67.0百萬美元，較去年同期下降15.7%

核心能量源醫美設備業務實現收益149.3百萬美元，較去年同期增長1.3%

直銷產生的收益佔比86.1%，去年同期為72.1%

毛利率為62.4%，去年同期為61.4%

經調整淨利潤為16.7百萬美元，較去年同期下降19.4%

主要成果

研發創新持續有力輸出，核心產品矩陣不斷加强

三款新產品成功推出： Alma Harmony™：於北美市場推出的全新創新尖端多模式抗衰平台。該產品為不同人群的各種皮膚問題提供多種抗衰解决方案，獲FDA批准超過130種適應症，在北美推出後迅速獲得市場青睞。 Soprano Titanium™特別版：全新改良的Alma旗艦脫毛設備平台，在全球推出後備受市場歡迎。該產品集三種最有效的能量波長（755nm、810nm 和 1064nm）於一體式手具TrioMax™，在實現超過20%的效能提升的同時提供幾乎無痛的治療體驗，為求美者提供更快更好的效果。 Alma IQ™：提供全新智能皮膚分析和咨詢解决方案，可在解决患者皮膚健康問題的同時搭配出色的視覺效果和互動體驗，是引領皮膚健康診斷領域發展的變革性產品。

與CE和FDA雙認證的加拿大優質真皮填充劑製造商Prollenium®建立戰略合作夥伴關係，獲得知名Revanesse®注射填充產品系列在德國、奧地利、瑞士、澳洲和新西蘭等多個主要市場的獨家分銷權。

旗下的新一代透明質酸複合體PROFHILO®（璞菲洛）獲得中國海南省藥品監督管理局批復，作為特許藥械落地海南。

公司產品質量管控體系已成功通過歐盟MDR認證審核，標志著產品組合實現全面認證的首個重要里程碑。

直銷擴張加速市場滲透，全球領導地位進一步提升

直銷佔比持續攀升：報告期內，公司在亞太、歐洲、中東及非洲市場均實現了雙位數的增長，尤其是在歐洲市場持續承壓的情况下，實現逆勢增長，進一步凸顯公司品牌和產品全球競爭力和認可度。

深度開發亞太市場：加强亞太市場的直銷佈局，積極推進日本直銷辦公室建立和中國市場的投後整合，實現成本有效控制和運營效率提升，强化效益實質轉化，助推中國市場能量源業務完成業績目標。

鞏固市場領導地位：公司持續推進產品和技術的研發創新，能量源業務方面先後在北美和全球市場推出新產品，注射填充管線方面積極推進長效肉毒毒素產品和新型透明質酸產品的注册進程，多維度强化核心產品組合並打造差异化服務體驗，加强公司在細分市場競爭力並全面夯實公司全球領導地位。

全球營銷提升品牌影響力，深化客戶戰略合作

公司在北美和巴塞羅那舉辦了兩届公司獨有專業旗艦活動Alma Academy，帶動產品新訂單數量再創新高。同時，公司通過積極參加包括IMCAS在內的全球領先國際行業大會，增加品牌露出，提升公司行業影響力。

推陳出新的品牌營銷，促進合作夥伴有效推廣銷售公司解决方案，向終端消費者展示品牌形象，並傳遞公司理念與願景。根據社交媒體覆蓋和媒體報道，相關品牌營銷活動全球已累計觸達超過3億消費者。

堅持從產品驅動到以客戶為中心的商業模式轉變，持續推進技術和產品的更新迭代，並增加高價值及高需求的先進產品品類，如診斷工具及咨詢體驗、獨特的皮膚護理產品線及高端注射填充產品組合，以創造端到端的客戶就診體驗，為消費者提供更先進和多元的美麗健康解决方案。

展望未來

推進研發創新，豐富產品組合，蓄力公司第二增長曲線

下半年，公司將通過調整市場側重並有效推進新品，包括加强中國市場的滲透，錨定第二個業績目標，並在北美市場借助新品激活客戶同時開拓新用戶，獲取更高的市佔率等，預計下半年總體表現將優於上半年。同時，復銳醫療科技將加速推進長效肉毒毒素Daxxify®和高端的生物重塑產品Profhilo®在中國內地的注册申請以及上市計劃，為公司第二增長曲線發展蓄力。未來，復銳醫療科技將繼續堅持核心業務穩定發展，同時積極籌備公司第二增長曲線，快速打造拐點並在業務進展與市場向好的過程中加速乘長。

加强直銷市場滲透，深耕細分市場，提升市場佔有率

今年上半年，公司憑藉先進卓越的產品和堅定的戰略實踐，在北美以外的地區均實現收益雙位數增長，且核心能量源醫美設備業務保持穩健增長。下半年，公司將依然立足於直銷擴張戰略方針，加强在亞太地區和北美地區的直銷佈局，通過多元化產品品類拓展客戶覆蓋並提升裝機量，從而强化公司在細分市場的競爭力和影響力，為消費者提供高品質、高價值、全周期、個性化的醫療級美麗健康解决方案和服務體驗。

復銳醫療科技董事長兼執行董事劉毅先生表示：「展望2024年下半年，我們將繼續發揮核心優勢，踐行直銷擴張的發展戰略同時推動全球本土化發展，拓展本土化研產佈局，同時聚焦於價值創造助力公司穩步可持續發展。公司將通過深耕區域市場，優化成本控制並提升運營效益，加大外延與合作力度，進一步加强各產品管線，以多元靈活的產品組合與優質的一站式服務為客戶創造價值，為求美者帶來卓越體驗，同時助力公司盈利能力的全面提升。」

「如今，復銳醫療科技在直銷收入佔比已創新高，同比提升14個百分點。」復銳醫療科技及Alma首席執行官Lior Dayan先生表示：「這一里程碑突顯了我們直銷策略的盈利能力和成功。下半年，復銳醫療科技將繼續貫徹發展戰略，推進尖端創新技術研發，加大全球直銷擴張力度。我們將重點發揮公司的多元產品矩陣優勢，聚焦核心能量源醫美設備和注射填充業務，以療效為導向，持續探索和挖掘聯合治療效益，專注高價值和高需求產品，進一步升級復銳醫療科技美麗健康生態系統，提升臨床實踐成果轉化並提高客戶滿意度。同時，圍繞創新、品牌知名度和客戶體驗三合一的長期發展戰略，復銳醫療科技將不斷提升公司盈利能力，强化市場拓展競爭力，鞏固公司在全球美麗健康行業的領導地位。」

關於復銳醫療科技

復銳醫療科技有限公司（股份代號：1696.HK）是一家全球化美麗健康集團，其獨特的美麗健康生態系統提供多元化產品組合，打造以客戶為中心的品牌，業務包括能量源醫美設備、注射填充、美容及數字牙科、個人護理等。復銳醫療科技是中國領先的醫療健康產業集團復星醫藥的控股子公司，於2017年9月在中國香港上市。

復銳醫療科技——提高生活品質

https://sisram-medical.com/

SOURCE Sisram Medical Ltd