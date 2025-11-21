復銳醫療科技旗下Universkin by Alma登陸香港 以AI科技引領個性化護膚新紀元

香港2025年11月21日 /美通社/ -- 復銳醫療科技有限公司（英文「Sisram」；簡稱「公司」或「復銳醫療科技」，股份代號：1696.HK，連同其附屬公司統稱「集團」），一家全球化的美麗健康集團，致力於以能量源設備及註射填充產品為核心構建客戶導向的美麗健康生態系統，宣佈其全資附屬公司Alma Lasers Ltd.正式在香港市場推出全球首款AI輔助的個性化護膚產品Universkin by Alma。

Universkin by Alma依托開創性AI輔助技術，通過採集求美者面部影像與皮膚分析，結合AI智能算法與醫生專業評估，為每位用戶精準構建完整的個性化護膚體系。產品以「清潔、治療、強化、舒緩」四大步驟為核心，融合Inflammarker™ P-HC抗炎專利技術，有助於減輕炎症、促進膠原與透明質酸生成，在改善膚質的同時，維持皮膚健康狀態。所有配方均於現場即時調配，力求確保產品使用的新鮮度、安全性與高效性。此外，醫生團隊還將根據用戶後續肌膚狀況變化，動態調整配方成分，實現持續監測與護膚效果的優化。

為滿足當代求美者對護膚效果與個性化體驗的更高要求，Universkin by Alma 以科學化、定製化的方式，重塑醫美後護膚流程。通過融合AI技術、醫生專業判斷與精準配方，該產品將高效護膚理念貫穿於臨床治療與日常護理全流程，帶來可見且持久的肌膚改善效果。

Universkin by Alma自今年在北美市場首發後，迅速獲得市場積極反響。此次成功登陸香港，不僅標誌著復銳醫療科技AI美膚戰略在亞太地區關鍵市場的正式落地，也進一步鞏固了公司在個性化醫美領域的領導地位，為構建更完善的智能醫美生態系統奠定堅實基礎。通過優化護理體驗與提升臨床效果，該產品致力於為求美者提供持續、精準的個性化護膚體驗。

復銳醫療科技及Alma首席執行官Lior Dayan先生表示：「Universkin by Alma作為全球首個基於AI的個性化皮膚護理系統，成功將臨床治療價值延伸至求美者的日常護膚流程。此次在香港市場的發售，是復銳醫療科技在亞太戰略市場布局的關鍵一步，也標誌著公司AI智能生態進入重要發展階段。我們相信，這款產品將為公司的長期增長提供強勁動力，並助力塑造AI醫美的未來格局。」

關於復銳醫療科技

復銳醫療科技有限公司（股份代號：1696.HK）是一家全球化的美麗健康集團，擁有逾25年能量源設備（EBD）領域的專業經驗。公司以技術創新與臨床卓越為根基，構建了涵蓋能量源設備、註射填充產品、診斷及協同解決方案的生態系統。公司業務遍及全球110多個國家和地區，通過提供屢獲殊榮的卓越產品，公司為全球數百萬消費者在安全、有效及個性化醫美護理領域樹立了新標桿。復銳醫療科技為中國領先的醫療健康產業集團復星醫藥的控股子公司，自2017年9月起在香港聯合交易所主板上市。

