復銳醫療科技2025年第三季度業績強勁

核心產品線與全球佈局協同共進，增長動能持續增強

香港 2025年10月28日 /美通社/ -- 復銳醫療科技有限公司（英文「Sisram」；簡稱「公司」或「復銳醫療科技」，股份代號：1696.HK，連同其附屬公司統稱「集團」），一家全球化的美麗健康集團，致力於以能量源設備及註射填充產品為核心構建客戶導向的美麗健康生態系統，今日公佈2025年第三季度業務概況，核心產品線與全球關鍵市場持續發力，推動公司實現穩健收益增長，並保持加速發展態勢。

2025年第三季度，公司收益實現同比雙位數增長，主要得益於中國、韓國、泰國等重點市場對新訂單的需求，帶動新訂單錄得同比雙位數強勁增幅。

能量源設備業務方面，受Alma Harmony日益增長的市場需求拉動，該板塊持續保持強勁增長勢頭。作為公司旗下多功能抗衰老旗艦能量源設備，Alma Harmony自2025年3月全球發佈以來，市場反應強烈，三季度訂單量進一步攀升。同時，Soprano系列激光設備在亞太地區表現亮眼，特別是「鈦提升」在中國市場的成功發佈，為公司帶來了顯著的新訂單增長。

註射填充業務作為公司關鍵增長引擎，持續推進戰略佈局。值得一提的是，達希斐®（英文商標為DAXXIFY）已成功獲得國家藥品監督管理局批準，成為中國境內首個獲批的採用專有肽交換技術（Peptide Exchange Technology，PXT）開發、含有穩定肽製劑的A型肉毒毒素產品。隨著公司在商業化進程方面的持續投入，達希斐®在中國境內的上市計劃穩步推進，為註射填充業務及公司美麗健康生態系統註入全新增長動能。

在全球市場佈局方面，復銳醫療科技通過一系列重點舉措推動公司「全球本地化」戰略，持續推進重點市場深耕。新設立的泰國直銷辦公室在註射填充產品銷售方面表現強勁，進一步驗證了公司本土化運營策略的有效性。在美國市場，公司在成功完成試點項目後，於2025年7月正式推出全球首款AI賦能的個性化護膚品牌Universkin by Alma。此外，智能皮膚分析平臺Alma IQ的全球拓展計劃有序推進，助力醫師及專業機構提供全面、智能的美麗健康解決方案，以提升臨床效果，優化患者體驗。

復銳醫療科技及 Alma首席執行官Lior Dayan先生表示：「第三季度的強勁業務表現印證了我們增長戰略的高效執行。隨著能量源設備業務的穩健發展與註射填充業務邁入新一輪拓展階段，我們正打造兼具規模效應與長期價值創造的平衡增長引擎。如今，我們自豪地引領新一代智能美麗健康解決方案，持續為合作夥伴創造卓越價值，並優化患者體驗。依托多元化的產品組合與強勁的市場動能，復銳醫療科技已具備充分實力把握全球新興機遇，進一步夯實我們作為全球領先綜合性美麗健康解決方案提供者的領導地位。」

