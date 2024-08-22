2024總臺秋晚「落戶」瀋陽，詩意舞美展現中國式浪漫

北京2024年8月22日 /美通社/ -- 《中央廣播電視總臺2024年中秋晚會》於近日正式官宣將在遼寧省瀋陽市舉辦。晚會主舞臺選址在瀋陽丁香湖畔，「長河」與「圓月」相互映襯形成360°全景舞臺，展現出中國式浪漫的詩意景象。外景拍攝方面，國家歷史文化名城瀋陽的古跡民俗、城市地標等也將為晚會增添更多亮色。目前，晚會已經開啟相關錄製工作。

從古至今，中秋節一直是中國人寄託思鄉、團圓等情感的重要節日，有著豐富的文化內涵。在這樣的節日背景下，作為被全球華人所共同關注、觀看的晚會，總臺秋晚在內容表達上持續豐富，通過多元的節目形式和充滿情感色彩的藝術表達，向全球觀眾展現中華傳統節日的魅力。今年秋晚將更多融入年度熱點和老百姓關注的文化、體育熱門話題，繼續深化「思想+藝術+技術」的融合傳播，構建全方位、多層次、寬領域的融媒體矩陣。「我記得那些被愛的時刻」、「我拍下的夜空滿月」等徵集活動已在全球各大社交媒體啟動，為海內外網友提供了抒發情感、共度中秋的新方式。據瞭解，活動徵集到的優質內容還有機會在晚會中進行呈現。