Romantik und Tradition aus Shenyang

PEKING, 22. August 2024 /PRNewswire/ -- Die Vorbereitungen in der nordöstlichen Stadt Shenyang für die Ausrichtung der China Media Group Mid-Autumn Festival Gala 2024 sind in vollem Gange. Die Hauptbühne der Gala wird vor der malerischen Kulisse des Dingxiang-Sees aufgebaut. Ein beleuchteter Fluss und der Vollmond bilden einen romantischen Rahmen für die verschiedenen Aufführungen. Die Abendunterhaltung wird durch Schnappschüsse von antiken Stätten, lokalen Bräuchen und wichtigen Sehenswürdigkeiten dieser historisch und kulturell reichen Stadt ergänzt.

Poster of The CMG 2024 Mid-Autumn Festival Gala

Seit der Antike ist das Mid-Autumn Festival für die Chinesen ein Anlass, ihre Sehnsucht nach der Heimat und das Wiedersehen mit Familie und Freunden zum Ausdruck zu bringen. In den letzten Jahren hat sich die Mid-Autumn Festival Gala zu einem beliebten Teil der Feierlichkeiten entwickelt, der die Chinesen im In- und Ausland zusammenbringt und der Welt den einzigartigen Charme der Traditionen des Landes vor Augen führt. Um ein reichhaltigeres, abwechslungsreicheres und ausgefeilteres Programm zu präsentieren, wird die Gala in diesem Jahr auch mehr zeitgenössische kulturelle und sportliche Themen aufgreifen. Eine Reihe von Initiativen in den sozialen Medien, darunter „Moments of Being Loved" und „Full Moon at Night on My Camera" (Vollmond bei Nacht auf meiner Kamera), geben dem Publikum im In- und Ausland bereits die Möglichkeit, sich zu beteiligen, indem sie es auffordern, auszudrücken, was diese besondere Nacht für sie bedeutet. Einige der besten Beiträge können in der Gala selbst gezeigt werden.

Die CMG 2024 Mid-Autumn Festival Gala wird am 17. September 2024 um 20.00 Uhr Pekinger Zeit für ein weltweites Publikum ausgestrahlt, und zwar gleichzeitig auf CCTV-1, CCTV-3, CCTV-4, CCTV-15 und auf Social-Media-Plattformen wie CCTV NEWS, China Media Group Mobile und CCTV.com sowie auf verschiedenen zur China Media Group gehörenden Radiosendern und Social-Media-Plattformen in Übersee.

