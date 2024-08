Romance et tradition à Shenyang

BEIJING, 22 août 2024 /PRNewswire/ -- Les préparatifs vont bon train dans la ville de Shenyang, au nord-est de la Chine, pour accueillir le gala de la fête de la mi-automne 2024 de China Media Group. La scène principale du gala est en cours d'érection devant le cadre pittoresque du lac Dingxiang. La rivière illuminée et la pleine lune créeront un cadre romantique pour les différents spectacles. Les divertissements de la soirée seront agrémentés d'images de sites anciens, de coutumes locales et des principaux lieux d'intérêt de cette ville riche en histoire et en culture.

Poster of The CMG 2024 Mid-Autumn Festival Gala

Depuis les temps anciens, la fête de la mi-automne est l'occasion pour les Chinois d'exprimer leur nostalgie de leur pays et leur désir de retrouver leur famille et leurs amis. Ces dernières années, le gala de la fête de la mi-automne est devenu un élément très apprécié des célébrations qui rassemblent les Chinois dans leur pays et à l'étranger, et il montre au monde entier le charme unique des traditions du pays. Cette année, afin de présenter un programme plus riche, plus varié et plus soigné, le gala abordera des thèmes culturels et sportifs plus contemporains. D'ores et déjà, un certain nombre d'initiatives sur les médias sociaux, dont les initiatives « Moments of Being Loved » et « Full Moon at Night on My Camera », donnent au public national et international l'occasion de participer, en invitant les personnes à exprimer ce que cette nuit spéciale signifie pour elles. Certaines des meilleures propositions pourront être présentées lors du gala.

Le gala de la fête de la mi-automne 2024 de CMG sera diffusé à 20 heures, heure de Pékin, le 17 septembre 2024, en simultané sur CCTV-1, CCTV-3, CCTV-4, CCTV-15, sur les plateformes de médias sociaux, notamment CCTV NEWS, China Media Group Mobile et CCTV.com, ainsi que sur diverses stations de radio associées à China Media Group et sur les plateformes de médias sociaux à l'étranger.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2487850/1.jpg