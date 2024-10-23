中國國際大學生創新大賽(2024)總決賽成功舉行

在總決賽中，來自國內外高校的6支參賽團隊同台競技，最終上海交通大學的「哪吒——全球首個'海空一體'跨域航行器平台」項目奪冠。其他獲獎項目來自清華大學、西安電子科技大學、中國地質大學、倫敦大學學院(University College London)和新南威爾士大學(University of New South Wales)。

此次競賽加深了國際交流與合作，匯聚了哈佛、牛津、斯坦福和麻省理工等152所全球頂尖大學。此外，世界大學生創新聯盟的成立進一步促進了國際學生創新合作。

競賽設有多個賽道，包括高教主賽道、「青年紅色築夢之旅」賽道、職教賽道、產業命題賽道和萌芽賽道。重點關注教育、科技與人才的融合，產業命題賽道強調「產教融合」，促進高校與產業的合作，將創新成果商業化。

活動還展示了在人工智能到環境可持續性等多個領域的優秀學生創新項目。廣東廣雅中學的一款AI智能道路警示機器人便是亮點之一，旨在防止交通事故後的二次事故。

此外，30場資源對接會議共促成68億元的意向投資，支持創新項目向實際應用轉化。

SOURCE xinhuanet