Erfolgreiches großes Finale des internationalen Innovationswettbewerbs 2024 für Hochschulstudenten in China

Brillanz schaffen, die Zukunft schmieden

SHANGHAI, 18. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Ein Nachrichtenbericht von xinhuanet:

The China International College Students’ Innovation Competition took place in Shanghai from October 12 to 15 (photo by Shanghai Jiao Tong University)

Vom 12. bis 15. Oktober fand in Shanghai das große Finale des internationalen Innovationswettbewerbs für Hochschulstudenten 2024 statt. Die gemeinsam von 12 Ministerien organisierte Veranstaltung – darunter das Bildungsministerium und die Stadtverwaltung von Shanghai – zog 5,14 Millionen Projekte und über 20 Millionen Teilnehmer von 5.406 Universitäten aus 153 Ländern an. Unter dem Motto „Dare to Different, Dare to Win" (Mut zur Unterscheidung, Mut zum Sieg) präsentierte der Wettbewerb weltweite Hochschulinnovationen.

Sechs Teams von in- und ausländischen Universitäten traten zum großen Finale an. Das Projekt „NEZHA – das erste hybride Unterwasser-Luftfahrzeug der Welt" der Shanghai Jiao Tong Universität gewann den Wettbewerb. Weitere Spitzenprojekte kamen von der Tsinghua-Universität, der Xi'an-Universität für elektronische Wissenschaft und Technologie, der Chinesischen Universität für Geowissenschaften, dem University College London und der Universität von New South Wales.

Der Wettbewerb vertiefte den internationalen Austausch und die Zusammenarbeit und brachte 152 weltweit führende Universitäten wie Harvard, Oxford, Stanford und MIT zusammen. Außerdem wurde die World University Student Innovation Alliance gegründet, die die Zusammenarbeit im Bereich der studentischen Innovation auf internationaler Ebene weiter fördert.

Der Wettbewerb umfasste mehrere Themenbereiche, darunter den Bereich „Hochschulbildung", den Bereich „Traumreise für Chinas Jugend", den Bereich „Berufsausbildung", den Bereich „Industrielle Angebote" und den Bereich „Nachwuchsförderung". Ein Hauptaugenmerk lag auf der Integration von Bildung, Wissenschaft und Talenten, wobei der Bereich „Industrielle Angebote" den Schwerpunkt auf die „Integration von Industrie und Bildung" legte, die die Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Industrie zur Kommerzialisierung innovativer Leistungen förderte.

Auf der Veranstaltung wurden auch herausragende studentische Innovationen in verschiedenen Bereichen vorgestellt, von KI bis hin zu ökologischer Nachhaltigkeit. Zu den bemerkenswerten Projekten gehörte ein KI-gesteuerter Straßenwarnroboter der Guangdong Guangya Mittelschule, der entwickelt wurde, um Folgeunfälle nach Verkehrsunfällen zu verhindern.

Darüber hinaus führten 30 Treffen zum Abgleich von Ressourcen zu Investitionsabsichten in Höhe von insgesamt 6,8 Milliarden Yuan und unterstützten die Umsetzung innovativer Projekte in reale Anwendungen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2533373/The_China_International_College_Students__Innovation_Competition_place_Shanghai_October.jpg