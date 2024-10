2024 중국 국제 대학생 혁신 경진대회 결승전 성공적 개최

-- "빛나는 미래를 창조하고 미래를 개척하라"

중국 상하이에서 10월 12일부터 15일까지 4일간 '2024 중국 국제 대학생 혁신 경진대회(China International College Students' Innovation Competition)' 최종 결승전이 열렸다. 교육부(Ministry of Education)와 상하이시 인민정부 등 12개 부처가 공동 주최한 이 행사에는 153개국 5406개 대학에서 514만 개의 프로젝트와 2000만 명이 넘는 참가자가 모였다. '다르게 도전해서 승리를 쟁취하라(Dare to Differ, Dare to Win)'는 주제로 열린 이번 대회에선 글로벌 대학의 다양한 혁신 사례를 선보였다.

최종 결승전에서는 국내외 대학 6개 팀이 경쟁을 펼친 끝에 상하이자오퉁대학교이 선보인 프로젝트 '세계 최초의 하이브리드 공중-수중 차량 NEZHA'가 우승을 차지했다. 그 외 칭화대학교, 시안 전자과학기술대학교, 중국 지구과학대학교, 유니버시티 칼리지 런던, 뉴사우스웨일스 대학교의 프로젝트가 상위권에 올랐다.

The China International College Students’ Innovation Competition took place in Shanghai from October 12 to 15 (photo by Shanghai Jiao Tong University) (PRNewsfoto/xinhuanet)

이번 대회에서는 하버드, 옥스퍼드, 스탠퍼드, MIT 등 152개 세계 최고 명문 대학이 한자리에 모여 국제 교류와 협력을 강화하는 시간도 가졌다. 또한 세계대학생혁신연합(World University Student Innovation Alliance)이 설립되어 국제적인 규모의 학생 혁신 협력을 더욱 촉진할 수 있는 기틀을 마련했다.

이번 대회는 ▲고등교육 트랙 ▲'청소년 레드 드림 여정(Youth Red Dream Journey)' 트랙 ▲직업 교육 트랙 ▲산업 제안 트랙 ▲신흥 트랙 등 여러 트랙으로 구성됐다. 이중 교육, 과학, 인재를 통합하는 데 중점을 둔 산업 제안 트랙에서는 대학과 산업체 간의 협력을 통해 혁신적인 성과를 사업화하는 '산업-교육 통합'의 중요성을 강조했다.

대회에서는 인공지능(AI)부터 환경 지속가능성에 이르기까지 다양한 분야에서 학생들이 이뤄낸 뛰어난 혁신 성과도 선보였다. 광둥광야중학교가 교통사고 후 2차 사고를 막기 위해 설계한 AI 기반 도로 경고 로봇 등이 주목할 만한 프로젝트로 꼽혔다.

또한 30개의 리소스 매칭 미팅을 통해 혁신적인 프로젝트가 실제 응용 가능하게 전환될 수 있도록 지원하기 위해 총 68억 위안에 달하는 투자 의향서가 체결됐다.

