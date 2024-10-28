中國海油2024年三季度淨產量和淨利潤再創歷史新高

香港2024年10月28日 /美通社/ -- 中國海洋石油有限公司（「公司」或「中國海油」，香港聯交所股票代碼：00883（港幣櫃台）及80883（人民幣櫃台），上海證券交易所股票代碼：600938）今天公佈了2024年三季度經營業績。

2024年前三季度，中國海油繼續增儲上產、降本增效，成本競爭優勢持續鞏固，淨產量和淨利潤同比大幅提升，均創歷史同期新高。

前三季度，公司淨產量達542.1百萬桶油當量，同比上漲8.5%。其中，中國淨產量達369.2百萬桶油當量，同比上升6.8%，主要得益於渤中19-6和恩平20-4等油氣田的產量貢獻；海外淨產量172.9百萬桶油當量，同比上升12.2%，主要得益於圭亞那Payara項目投產帶來的產量增長。

勘探方面，公司共獲得9個新發現，成功評價23個含油氣構造。其中，中國海域獲得新發現文昌10-3東，展現了珠江口盆地西部中深層天然氣良好勘探前景；成功評價曹妃甸23-6，該構造有望成為大中型油田。開發生產方面，渤中19-2油田開發項目、流花11-1/4-1油田二次開發項目、深海一號二期天然氣開發項目等7個新項目順利投產，其他新項目正穩步推進。

2024年前三季度，布倫特油價同比基本持平，公司實現歸屬于母公司股東的淨利潤同比大幅上漲19.5%，達人民幣1,166.6億元。期內，實現油氣銷售收入約人民幣2,714.3億元，同比上升13.9%。公司桶油主要成本管控良好，前三季度桶油主要成本為28.14美元，同比基本持平。此外，公司資本支出約人民幣953.4億元，同比增加6.6%。

期內，中國海油健康安全環保表現平穩。得益於長期以來對安全環保的高度重視、成熟的防颱預案及「颱風生產模式」規模化應用，公司成功抵禦颱風「摩羯」「貝碧嘉」，確保油氣田生產經營穩步運行。

中國海油首席執行官及總裁周心懷先生表示：「前三季度，面對外部複雜環境，中國海油全體員工擔當作為、共同努力，公司淨產量和淨利潤均創歷史同期新高。第四季度，我們將繼續錨定年度目標不動搖，奮力完成全年生產經營任務。」

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