同程旅行2024年第三季度收入保持增長

盈利能力持續提升

旅遊需求強勁下核心OTA業務蓬勃發展

國際業務激增 推動長遠發展

香港2024年11月19日 /美通社/ -- 中國領先的綜合旅遊平台同程旅行控股有限公司（「同程旅行」或「公司」，連同其附屬公司（統稱「集團」），股票代號：0780.HK）今天公佈其截至2024年9月30日止三個月（「2024年第三季度」）之未經審核綜合業績。

2024 年第三季度業績摘要連同比變動 季度收入和經調整淨利潤創新高 收入增加51.3%至人民幣4,991.5百萬元

經調整EBITDA增加51.6%至人民幣1,318.8百萬元，經調整EBITDA利潤率為26.4%

經調整溢利淨額增加46.6%至人民幣910.0百萬元，經調整淨利潤率為18.2%

總交易額增加2.4%至人民幣728.0億元 龐大用戶基礎 用戶購買頻次持續提升 平均年付費用戶增長3.4%，達232.4百萬人 *

12個月累計服務人次增長19.9%至1,882.5百萬*，反映用戶購買頻次的強勁增長 核心在線旅遊平台及國際業務蓬勃發展 核心在線旅遊平台業務收入增加21.6%至人民幣4,012.8百萬元

- 交通票務服務收入增加20.6%至人民幣2,026.8百萬元，國際機票票量同比增長超過110%

- 住宿預訂服務收入增加22.2%至人民幣1,377.5百萬元，國際間夜數同比大幅增長超過130%

核心OTA業務經營利潤率上升至31.1% * 截至2024年9月30日止12個月

同程旅行執行董事兼首席執行官馬和平先生表示：「在旅遊需求強勁的帶動下，公司在2024年第三季度再創佳績，收入和淨利潤均創下歷史新高。憑藉有效的獲客策略和卓越的運營能力，集團繼續受益於經濟規模效益及盈利能力的提升。隨著中國旅遊業在國內和出境旅遊方面的持續增長，集團的國內和國際擴張策略已取得積極成果。通過發揮集團在執行和技術方面的競爭優勢，我們致力於促進行業發展，為行業增長和我們的企業進步創造有利環境。」

立足國內大眾旅遊市場 年累積服務人次增加近20%

同程旅行以效率為導向，利用線上和線下渠道，加強用戶參與度及豐富產品和服務範圍，覆蓋國內和出境旅遊需求，持續擴大用戶範圍及提升用戶購買頻次。在2024年第三季度，平均年付費用戶增長3.4%，達232.4百萬人，12個月累計服務人次增長19.9%至1,882.5百萬，反映用戶購買頻次的強勁成長。

在通過線上線下渠道持續擴大流量獲取的過程中，集團特別側重提高運營效率，構建微信生態、興趣電商、線下服務、私域生態、廠商生態、工具生態等重要流量場景，集團的自有應用程序持續顯著成長， 其日活躍用戶於國慶假期前創歷史新高。在2024年第三季度，平均月付費用戶同比增長5.0%至46.4百萬人，同時亦創歷史新高。集團進一步鞏固了在中國大眾市場的立足點，截止2024年9月30日，集團居住在中國非一線城市的註冊用戶佔註冊用戶總數的87%以上。而截至2024年9月30日止三個月，微信平台新付費用戶中約71%來自中國非一線城市。

交通、住宿業務收入創歷史新高 核心OTA業務經營利潤率取得顯著增長

集團核心在線旅遊平台業務下的各分部均錄得顯著的增長，整體核心OTA業務經營利潤率同比上升至31.1%。在2024年第三季度，受票務量增加和增值產品及服務有所提升的推動下，交通票務服務收入增加20.6%至人民幣2,026.8百萬元。此外，同程旅行持續致力於通過完善慧行智能出行系統，為用戶提供更全面的旅遊解決方案，集團的火車票票務亦實現穩健的收入增長。

同程旅行的住宿業務亦取得卓越的成績，住宿預訂服務收入增加22.2%至人民幣1,377.5百萬元，集團仍然專注於其目標市場，並通過探索各種住宿場景來抓住增長機會，並持續優化交叉銷售策略，以更好地捕捉用戶需求。

集團核心在線旅遊平台業務下的其他收入也同比增加23.7%至人民幣608.5百萬元。

產業鏈、國際化佈局見成效 為未來發展奠定基礎

作為旅遊產業鏈戰略擴張的一部分，集團的酒店管理業務在全國錄得快速增長。截至2024年9月底，在營的酒店數目已增至超2,100 家，另有近1,200家酒店正在籌建中，另外，集團全國已開業的旅行社加盟店超過900家。在2024年第三季度，在行業持續復甦的背景下，集團的度假業務開拓新的收入來源，錄得收入達人民幣978.7百萬元。

國際化方面，集團的國際機票票量創下新高，同比增長超過110%，主要得益於集團的策略性擴展國際產品及價格優勢。同程旅行的國際間夜數同比大幅增長超過130%，主要受集團不斷努力豐富酒店供應及針對年輕旅客的創新營銷活動所推動。

此外，集團旗下的全新國際線上平台HOPEGOO已經全面投入服務，提供機票、酒店、火車票、門票、船票、當地玩樂等六大領域預訂服務，並支援全球16種貨幣支付和多種操作語言。同程旅行旗下的藝龍酒店科技平台部分入駐品牌已覆蓋日本、馬來西亞、印尼等國家。這些品牌將為全球消費者提供多元化、高品質的住宿體驗。

技術創新提升效率，助力行業高質量發展

同程旅行運用人工智能技術提升其營運效率。集團人工智能驅動的客戶服務系統在提升運營效率及顯著減輕員工的人工工作量方面發揮關鍵作用。此外，集團已加大力度完善算法驅動的慧行系統，目標是為用戶提供更多可行便捷的旅遊選擇，尤其是對於行程複雜且缺乏直達路線的用戶。

行業發展方面，集團旨在通過利用其廣泛的互聯網專業知識及先進技術為行業合作夥伴賦能並提升用戶體驗，從而重振旅遊業。在2024年第三季度，同程旅行與海南機場集團及吉林機場集團訂立戰略合作，通過戰略合作，集團將幫助其開發大數據及營銷解決方案。此外，集團為南寧機場開發定制的空鐵聯運技術，以增強其運營能力及效率。

國內旅遊業為促進國內經濟增長的關鍵驅動力

踏入第四季度，中國旅遊業的前景仍然樂觀，消費者對旅遊的熱情持續高漲。加上中國政府近期推出了一系列經濟支持政策，將旅遊業確認為國家經濟增長的主要驅動力，進一步推動消費者的高漲情緒。受國際航班持續恢復、簽證政策放寬，以及消費者在探索全球多樣化且獨特的目的地方面的興趣日益增長所推動，集團對中國出境旅遊市場的前景充滿信心。

展望未來，同程旅行將優先考慮提升用戶價值，透過致力增強產品及服務，以提升用戶體驗並不斷超越他們的期望。此外，集團將會鞏固在旅遊業內的市場地位，同時亦繼續專注擴展出境業務，以加強在全球市場影響力。集團將進一步發展酒店管理及度假業務，尋求符合策略目標的投資機會，以支持集團的未來增長。

關於同程旅行控股有限公司（香港聯交所股份代號： 0780.HK ） 同程旅行是滿足用戶旅遊需求的一站式平台。同程旅行秉持「讓旅行更簡單、更快樂」的使命，為用戶提供幾乎涵蓋旅遊所有方面的全面創新產品和服務選擇，包括交通、住宿、景點門票預訂，以及跟團遊、自由行、郵輪等產品，廣泛覆蓋了多個出行和度假場景。主要通過其在線平台（包括其騰訊旗下平台、自有移動應用程式、輕應用及其他渠道）來滿足用戶在整個旅途中不斷變化的旅遊需要。

作為科技驅動型公司，同程旅行借助大數據及人工智能能力，更好地瞭解用戶偏好和行為，向用戶提供定制化產品及服務。同程旅行重點佈局中國下沉市場，利用其多元化的流量渠道、產品的創新能力及靈活的運營策略。透過對用戶體驗的深入瞭解及先進技術能力，同程旅行正逐步改變消費者對線上旅遊行業的期望，使得旅遊過程更方便、更具個性化及更愉快。同程旅行致力開發並應用先進科技，從線上旅遊平台轉型為智慧出行管家。

欲瞭解更多資訊，請瀏覽集團網站： https://www.tongchengir.com

SOURCE 同程旅行控股有限公司