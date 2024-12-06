鴻海榮獲2024 IR Magazine三項大獎

「最佳企業 - 科技業」、「最佳科技應用（包含AI）」、「最佳投資人關係人員」

「最佳投資人關係」、「最佳ESG揭露」亦獲入圍肯定

台北2024年12月6日 /美通社/ -- 全球最大科技製造與服務商鴻海科技集團（TWSE:2317）宣布榮獲全球權威「投資者關係雜誌」《IR Magazine》頒發「最佳企業 - 科技業」、「最佳科技應用（包含AI）」以及「最佳投資人關係人員」三項大獎，肯定公司做為科技產業領導者之一，不斷結合各種創新模式與投資人溝通。今年鴻海一共入圍「最佳企業 - 科技業」、「最佳投資人關係」、「最佳投資人關係人員」、「最佳ESG揭露」以及「最佳科技應用（包含AI）」五個獎項，並獲得三項大獎，成為台灣企業中的最大贏家，這也是連續第四年鴻海在「投資者關係雜誌」《IR Magazine》大中華區入圍並獲獎。

「投資者關係雜誌」《IR Magazine》是全球性投資人關係專業刊物，致力於連接公司和投資者，並專注於最佳投資者關係實踐。「投資者關係雜誌」《IR Magazine》每年在全球各大區域舉辦最佳投資人關係選拔，肯定全球在投資者關係方面表現傑出的專業人士與企業，為投資人關係的年度盛事。

大中華區提名獎項係由《IR Magazine》投資領域專家及《IR Magazine》編輯部成員所組成的評審團審核，經過嚴格評選後，2024年度共計有十六家台灣公司入選，鴻海是入圍最多並且唯一獲獎的台灣企業。今年鴻海首次奪得「最佳企業 - 科技業」的大獎，顯示公司過去幾年在投資人關係上面所做的創新與努力獲得肯定。

今年鴻海由投資人關係部黃奕誠經理代表出席論壇暨頒獎典禮，受獎時特別感謝IR Magazine給予支持、共同發掘企業長期的投資價值。感謝鴻海科技集團劉揚偉董事長，長期支持公司對外溝通的透明化，讓投資人更清楚地了解鴻海的布局和進展。並感謝巫俊毅副總經理暨發言人帶領團隊，不斷鼓勵投資人關係同仁以多元創新的形式與投資人溝通，也謝謝IR團隊的夥伴們互相激勵、共同成就美好。

今年鴻海也獲得「最佳科技應用（包含AI）」獎項，肯定公司在數位化時代之下，不斷導入新的溝通工具，讓投資人可以採用不同的溝通管道。本次鴻海也獲邀擔任以「社群媒體與數位投資人關係」為主題的論壇與談人，分享鴻海在網路平台的耕耘。黃奕誠提到，鴻海的持股比例有約四成是外資，隨著社群媒體在現今生活的重要性提高，鴻海也利用這個趨勢，以創新的方式，在外資經常使用的平台，例如Facebook、X(原Twitter)、Instagram等，多元化對外分享更多佈局進展。

鴻海一直以來，致力於用豐富、多元的貼文內容來引起投資人的共鳴，今年以來，鴻海已經在社群媒體上發布了超過1000則的貼文，無論是分享關於AI、智慧製造的進展，或是ESG的里程碑，都讓投資人能很輕易的隨時掌握鴻海的最新消息。此外，為了強化國際投資人及媒體的溝通，我們今年特別建立Instagram帳號，並且利用X（原Twitter）上的「Hon Hai News & Policy」，為全球投資人及媒體提供及時的消息，縮短了語言與文化的差距。

鴻海投資人關係資深經理方文妍也獲得IR Magazine「最佳投資人關係人員」獎項，此為其今年獲得的第二座國際IR個人大獎，也顯示鴻海不僅在投資人關係的作法與工具上求新求變，在投資人關係從業人員的溝通能力、熱忱、效率方面，也獲得多數投資人的肯定。

鴻海科技集團發言人暨企業溝通處主管巫俊毅表示：「鴻海追求好還要更好，在投資人關係的領域上也是如此。我們在過去幾年透過法說會、股東會、科技日、官網、社群媒體等管道，不斷強化與投資人溝通交流的頻率與品質。也透過AI等科技的採用，提升對投資人的服務品質，並建置公司內部資訊平台，使得內外資訊可以交流、活用。今年《IR Magazine》頒發的「最佳企業 - 科技業」、「最佳科技應用（包含AI）」以及「最佳投資人關係人員」三項大獎，是對我們最大的肯定與激勵。將來我們還會持續創新進步，也會協助推動整體IR行業的提升，為全球業界樹立新標杆。」

過去三年鴻海在「投資人關係網站」、「投資人關係多媒體使用」、「最佳投資人活動」以及「最佳創新股東溝通」領域都獲得《IR Magazine》獎項，展現公司藉由多元化的管道，傳遞即時、全面且豐富的資訊，讓外界能夠充分掌握鴻海的價值。我們會持續向標竿學習，不斷地創新求變，對外提升服務投資人的內容及模式，對內提升IR在資訊整合以及經營改善建議的角色，期許為公司及投資人創造最大價值。

SOURCE Hon Hai Technology Group (Foxconn)