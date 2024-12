Die Hon Hai Technology Group (Foxconn) wurde bei den IR Magazine Awards für hervorragende Leistungen im Bereich Investor Relations ausgezeichnet

Einziger Gewinner aus Taiwan und Spitzenplatz in der Kategorie „Best in Sector" – Technology

TAIPEI, 7. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Hon Hai Technology Group ("Foxconn") (TWSE: 2317), der weltweit größte Dienstleister für die Elektronikfertigung, wurde bei den Awards 2024 des IR Magazine, der weltweit anerkannten, maßgeblichen und unabhängigen Stimme in Sachen Investor Relations, als Gewinner in drei Hauptkategorien – Best In Sector, Best IR Officer und Best Use Of Technology Including AI – für hervorragende Investor Relations ausgezeichnet.

Bei den Nominierungen für die Region Großchina war Foxconn in zwei weiteren Kategorien Finalist: Best Overall Investor Relations und Best ESG Reporting. Von den 16 taiwanesischen Unternehmen, die in diesem Jahr nominiert waren, erhielt Foxconn die meisten Nominierungen und war das einzige Unternehmen aus Taiwan, das den Preis mit nach Hause nehmen konnte und damit das vierte Jahr in Folge gewann.

„Dies ist eine enorme Leistung und es ist eine große Ehre, sich mit den wichtigsten taiwanesischen Technologieunternehmen in der Kategorie „Best In Sector" messen zu können. Foxconns Ansatz in Bezug auf IR besteht darin, Investoren und Stakeholdern leidenschaftlich und innovativ zu zeigen, wie wir Innovationen zum Wohle aller schaffen", sagte James Wu, Vizepräsident und Sprecher von Foxconn. „Unser größtes Kapital sind unsere Mitarbeiter. Wir sind so stolz auf das IR-Team und die Kollegen, die diesen Sieg möglich gemacht haben."

Kristen Fang, Senior IR-Managerin bei Foxconn, belegte den ersten Platz in der Kategorie Best IR Officer. Dies ist bereits ihre zweite internationale IR-Auszeichnung in diesem Jahr und eine Anerkennung für ihr außergewöhnliches Engagement, ihre Reaktionsfähigkeit und ihre Effizienz, die ihr in der Investorengemeinschaft breite Anerkennung und Wertschätzung eingebracht haben.

In seiner siegreichen Nominierung in der neuen Kategorie für 2024 für Best Use Of Technology Including AI hob Foxconn zwei seiner wichtigsten proprietären Systeme hervor – eine mit dem Red Dot Design-Award ausgezeichnete Plattform, die die umweltfreundlichen Ziele von Foxconn unternehmensweit verfolgt, um sie mit den UN-SDGs in Einklang zu bringen, und eine weitere Plattform, die mit KI-Tools ausgestattet ist, um die intelligente Analyse zur Unterstützung der operativen Entscheidungsfindung zu verbessern.

Während der Preisverleihung wurde Foxconn eingeladen, zum Thema „WeChat & Websites: Best practices in digital investor relations" zu sprechen, wo das Unternehmen seine Erfahrungen bei der Nutzung von Online-Plattformen teilte. Foxconn ist bestrebt, in der IR-Branche einen Best-Practice-Ansatz zu etablieren und den Wert für das Unternehmen und seine Investoren zu maximieren.

