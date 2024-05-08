汽車之家發佈2024 Q1財報 新能源增長強勁 響應置換政策落地

香港2024年5月8日 /美通社/ -- 5月8日，中國領先的汽車互聯網服務平台汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM; 港交所代號：2518）對外披露2024年首季度財務業績。數據顯示，一季度公司總營收16.1億元人民幣，同比增長4.9%，在線營銷及其他業務收入同比增長13%，佔收比提升至34.5%；其中來自於新能源品牌的收入同比增長49.6%，持續跑贏行業銷量增速。公司經調整淨利潤4.94億元人民幣，同比增長2.2%。

汽車之家黨委書記、CEO吳濤表示，公司一季度業績表現穩健，實現良好開局，新能源和數字化業務繼續保持強勁的增長勢頭。展望未來，汽車之家將繼續致力於完善和優化整體業務佈局，提升服務質量，積極響應以舊換新政策號召，提振汽車消費。同時將借助平安集團優勢資源，加深雙方在車生態、大數據、車主聯合運營、用戶權益共享等多方面的深度合作，尋求協同發展。

新能源跑贏行業增速，服務觸點向線下延伸

最近幾年，中國新能源汽車「一路疾馳」，汽車之家空間站佈局也取得顯著進展，實現了從超一線到三四線城市的廣泛覆蓋。如今，空間站3D全息車模已覆蓋80餘款市場主流新能源車型。第一季度，新零售業務合作品牌超過30個，累計舉辦新車上市、試乘試駕、對比試駕會等百餘場線下營銷活動。此外，公司在第一季度授權了8個城市的加盟商，這些城市的加盟店均將在今年內陸續上線，這將極大地推動公司新能源汽車服務生態向低線城市的擴展。

推動以舊換新政策落地，激發汽車消費活力

今年3月，國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》的通知，4月，商務部等部門先後印發《推動消費品以舊換新行動方案》和《汽車以舊換新補貼實施細則》，推動汽車等消費品以舊換新成為今年中國促消費的重點。為此，汽車之家積極響應政策號召，深入研究汽車市場，多措並舉帶動汽車消費回暖。

《汽車以舊換新補貼實施細則》頒佈後，汽車之家作為重點合作企業，承接政策補貼，疊加廠商、汽車之家以及平安產險的優惠權益，推動政策落地。汽車之家攜手平安產險打造的「百城煥新購車節」，通過移動式全息艙大篷車與平安產險的線下隊伍配合，得以覆蓋3條線路108個城市，並利用大數據精準識別有置換需求的人群，配合試乘試駕險、買貴必賠險等服務保障，激活汽車消費潛力。公司還特別推出「超級補貼」活動，覆蓋超過100個品牌，近千款車系，最高補貼6,000元，有效激發了市場購買力。

新技術加持數字化業務，助力服務效率提升

利用數字化產品賦能汽車生產和銷售，也是汽車之家助力汽車消費市場復甦的重要手段。一季度，汽車之家與百度簽署戰略合作協議，雙方在場景搭建、多輪對話、自動駕駛、數字人、內容共建、智能營銷等多個領域開展全方位、深層次合作，共同探索和推動大模型技術創新與行業應用落地，為產業鏈夥伴提供智能化解決方案。如今，公司已將大語言模型應用到AI外呼、服務對話、營銷內容生產創作等場景，使數字化產品的服務效率大幅提高。一季度，公司數字化經銷商合作商家數持續提升，推動經銷商數據產品營收同比增長27%。同時，公司還將數字化能力應用到二手車領域以服務用戶和車商，提升交易效率，一季度一站式車況車價查詢平台查得商家數同比增長超80%。

加強內容服務能力，提升用戶影響力

以專業著稱的汽車之家，秉承「以用戶為中心，讓專業創造價值」的核心理念，持續聚焦優質內容和高品質服務，提升用戶影響力。一季度，原創新車內容IP《首發首測So Fast So Test》重磅上線，這是汽車之家為搶佔新車熱點高地打造的全新大型新車實測欄目，「以最快的速度呈現最專業的測試」開創行業新車實測直播先河，全網曝光超過5億次，進一步構建汽車之家專業內容壁壘。

專業內容和服務能力的打造，帶來了汽車之家用戶流量的穩定增長。QuestMobile數據顯示，汽車之家2024年3月移動端日均用戶量達到6,939萬，較2023年同期增長8.1%。

深耕汽車科普教育，展現企業責任擔當

作為全國領先的汽車消費服務平台，汽車之家也非常重視汽車科普和文化推廣，積極履行社會責任。3月份，在中國德國友好協會指導下，汽車之家承辦的首屆「科技外交與汽車科普」論壇暨資深外交官北京行活動在北京汽車博物館舉辦。該活動匯集了數十位來自外交系統、行業組織、汽車及產業鏈上下游企業等方面的專家，暢談「雙碳」目標下新能源汽車產業的發展前景與未來趨勢，共同探討新形勢下如何通過科技外交與汽車科普助推中國新能源汽車產業發展。活動期間，汽車之家黨委書記、CEO吳濤向第十三屆全國政協副主席、中國科協主席、世界新能源汽車大會主席萬鋼等嘉賓介紹了汽車之家空間站的創新成果以及青少年公益活動舉辦情況，萬鋼對汽車之家在推動新能源汽車普及和青少年公益科普方面的實踐給予了高度評價。

3月初，「2024青少年汽車無限創意徵集活動」在北京市第一零九中學正式啓動。作為連續四年支持此項活動的合作企業，汽車之家搭建了本活動常態化線上科普平台，助力線下多樣化科普公益活動的開展，並舉辦「無限少年團——2024 北京車展主題科普行」公益課堂，將普及汽車知識、傳播汽車文化作為公司履行企業社會責任的重要途徑。

今年一季度，中國汽車產銷累計完成660.6萬輛和672萬輛，同比分別增長6.4%和10.6%，創2019年以來新高。汽車消費已成為引領宏觀經濟企穩回升的關鍵驅動力。作為汽車產業鏈中不可或缺的一環，汽車之家將繼續利用其豐富的生態資源和線上線下優勢，致力於為用戶提供覆蓋看車、買車、用車、換車的全生命週期的服務。同時，公司積極推動以舊換新政策的落地實施，以實際行動為中國汽車市場的蓬勃發展注入強勁動力。

關於汽車之家

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM； 港交所代號：2518）是中國領先的汽車消費者線上服務平台。QuestMobile數據顯示，汽車之家2024年3月移動端日均用戶量達到6,939萬，較2023年同期增長8.1%。公司使命旨在提升中國汽車消費者的購車及用車體驗。汽車之家為汽車消費者提供原創內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用戶創作內容（UGC）、AI創作內容、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈資訊，涵蓋整個購車及用車周期。由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。此外，本公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商能夠通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將其實體展廳擴展至中國數百萬潛在網絡用戶，並獲得銷售線索。本公司提供銷售線索、數據分析及營銷服務，以協助汽車製造商及經銷商提高效率及促成交易。汽車之家運營其「車商城」，一個全功能線上交易平台，助力汽車製造商及經銷商促進交易。此外，本公司亦透過其網站及移動應用程式提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

有關本集團更多資料，請瀏覽公司網站

https://www.autohome.com.cn/about/index.html

SOURCE 汽車之家