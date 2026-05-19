2026中國國際焙烤展覽會：賦能全球烘焙行業創新

新聞提供者中國國際焙烤展覽會
19 5月, 2026, 19:15 CST
上海2026年5月19日 /美通社/ -- 2026第28屆中國國際焙烤展覽會（28th Bakery China 2026）將於5月20日至23日在國家會展中心（上海）正式啟幕。
本屆展會由中國焙烤食品糖制品工業協會與北京貝克瑞會展服務有限責任公司共同主辦，以「創新無界 首發聚變 鏈接未來」為主題，展覽總面積超過33萬平方米，啟用13個展館，是全球規模領先、影響力最為卓著的專業烘焙展覽會之一。
驅動創新：中國國際焙烤展覽會打造全球新品首發高地
作為全球烘焙領域新品與創新首發的核心平台，中國國際焙烤展覽會將全面詮釋「創新」這一核心，上萬款全新產品、前沿技術、創新商業模式及新興行業業態將在此首發亮相。
中國國際焙烤展創新產品獎（Bakery China Innovation award）、創新「新勢力」論壇（Bakery China Innovation talk）以及全新推出的為期一周的新品發布專題活動等一系列同期項目，將集中展示行業的創新實踐，重點聚焦健康烘焙、低升糖飲食、藥食同源、地域特色食材應用、人工智能落地應用、智能制造等當下熱門行業發展趨勢。
尤為值得關注的是，2026中國巧克力產業展覽會（Chocolate China 2026）將首次與2026中國國際焙烤展覽會同期舉辦。該活動將吸引200余家國內外知名的巧克力行業企業，展覽面積達3萬平方米。同期活動包括2026中國巧克力產業大會（2026 China Chocolate Industry Forum），完整呈現從可可原料到終端成品的全產業鏈布局，集結巧克力全產業鏈頭部品牌同台亮相。
鏈接未來：深化國際化進程 助推細分賽道崛起
2026中國國際焙烤展覽會將匯聚來自70多個國家的2200余家烘焙供應鏈企業，以及來自130個國家的近40萬人次觀展，其中國際品牌占比超過20%。海外預登記觀眾同比增長30%，覆蓋「一帶一路」沿線國家及東南亞、亞太、中亞、歐美等核心商貿區的萬余名采購商。
2026中國國際焙烤展覽會將圍繞連鎖門店、品牌方、商超烘焙、工業烘焙、烘焙出海五大核心業態場景，舉辦百余場全產業鏈配套特色活動，涵蓋專業技能賽事、名師實操講堂、探店之旅、咖啡面包節等多元形式。展會重磅推出首屆「南僑杯」商超烘焙大賽（"Namchow Cup" Supermarket Bakery Competition），同時開設烘焙出海發展論壇、工業烘焙峰會、智能制造研討會、低升糖與健康烘焙論壇、地域食材應用交流會及全國咖啡職業技能大賽等活動，旨在加速新興細分賽道發展，助力中國烘焙品牌走向全球。
中國焙烤食品糖制品工業協會理事長張九魁表示：「經過近三十年的發展，中國國際焙烤展覽會已成為全球烘焙行業的風向標。本屆展會將進一步推動行業高質量發展，與全球烘焙專業人士共同開啟新篇章。」
8月27日至29日，中國國際焙烤展覽會將在雅加達舉辦首屆東盟國際焙烤展覽會（Bakery ASEAN），將「首發聚變」的勢能延伸至東南亞市場。
SOURCE 中國國際焙烤展覽會
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