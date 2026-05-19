2026中國國際焙烤展覽會：賦能全球烘焙行業創新

驅動創新：中國國際焙烤展覽會打造全球新品首發高地

作為全球烘焙領域新品與創新首發的核心平台，中國國際焙烤展覽會將全面詮釋「創新」這一核心，上萬款全新產品、前沿技術、創新商業模式及新興行業業態將在此首發亮相。

中國國際焙烤展創新產品獎（Bakery China Innovation award）、創新「新勢力」論壇（Bakery China Innovation talk）以及全新推出的為期一周的新品發布專題活動等一系列同期項目，將集中展示行業的創新實踐，重點聚焦健康烘焙、低升糖飲食、藥食同源、地域特色食材應用、人工智能落地應用、智能制造等當下熱門行業發展趨勢。

尤為值得關注的是，2026中國巧克力產業展覽會（Chocolate China 2026）將首次與2026中國國際焙烤展覽會同期舉辦。該活動將吸引200余家國內外知名的巧克力行業企業，展覽面積達3萬平方米。同期活動包括2026中國巧克力產業大會（2026 China Chocolate Industry Forum），完整呈現從可可原料到終端成品的全產業鏈布局，集結巧克力全產業鏈頭部品牌同台亮相。

鏈接未來：深化國際化進程 助推細分賽道崛起

2026中國國際焙烤展覽會將匯聚來自70多個國家的2200余家烘焙供應鏈企業，以及來自130個國家的近40萬人次觀展，其中國際品牌占比超過20%。海外預登記觀眾同比增長30%，覆蓋「一帶一路」沿線國家及東南亞、亞太、中亞、歐美等核心商貿區的萬余名采購商。

2026中國國際焙烤展覽會將圍繞連鎖門店、品牌方、商超烘焙、工業烘焙、烘焙出海五大核心業態場景，舉辦百余場全產業鏈配套特色活動，涵蓋專業技能賽事、名師實操講堂、探店之旅、咖啡面包節等多元形式。展會重磅推出首屆「南僑杯」商超烘焙大賽（"Namchow Cup" Supermarket Bakery Competition），同時開設烘焙出海發展論壇、工業烘焙峰會、智能制造研討會、低升糖與健康烘焙論壇、地域食材應用交流會及全國咖啡職業技能大賽等活動，旨在加速新興細分賽道發展，助力中國烘焙品牌走向全球。

中國焙烤食品糖制品工業協會理事長張九魁表示：「經過近三十年的發展，中國國際焙烤展覽會已成為全球烘焙行業的風向標。本屆展會將進一步推動行業高質量發展，與全球烘焙專業人士共同開啟新篇章。」

8月27日至29日，中國國際焙烤展覽會將在雅加達舉辦首屆東盟國際焙烤展覽會（Bakery ASEAN），將「首發聚變」的勢能延伸至東南亞市場。

SOURCE 中國國際焙烤展覽會