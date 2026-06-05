2026年中國國際焙烤展覽會圓滿落幕 助力焙烤產業全球融合與創新發展

中國焙烤食品糖製品工業協會理事長張九魁表示：「中國國際焙烤展覽會將持續助力行業高質量發展，搭建商貿配對、趨勢前瞻、資源整合、技能提升、品牌曝光與全球交流的專業平台。」

拓展全球產業聯動

2026年中國國際焙烤展覽會的國際化程度進一步提升，海外參展品牌及企業占比超20%，涵蓋德國、意大利、日本、瑞士、丹麥、荷蘭、法國、美國、韓國等。

展會設立「一帶一路」烘焙主題專區，集中展示沿線國家特色原料與工藝；「西點中味」、「中點西做」等跨文化融合產品成為亮點。本屆海外採購商數量增長超60%，體現中國焙烤行業全球吸引力持續增強。

賦能中國品牌出海

本屆展會首次舉辦焙烤企業出海論壇，聚焦海外合規認證、清真認證、海外本土化供應鏈適配、海外渠道建設、跨文化品牌傳播等議題，為國內焙烤企業出海提供實戰參考。

集中展示行業創新成果

展會展出數千款新品與前沿技術；「中國國際焙烤展創新產品獎」評選出122家企業共136款獲獎產品，覆蓋原料、設備、包裝全品類。「中國烘焙新品發佈周」進一步鞏固展會作為行業創新風向標的地位。

聚焦巧克力與智能製造

展會同期全新亮相2026年中國巧克力產業展覽會，展區面積3萬平方米，匯聚全球150餘家可可與巧克力全產業鏈企業。智能製造、健康飲食、清潔標籤成為主流趨勢；全自動AI焙烤生產線、AI視覺質檢系統集中亮相，彰顯行業向自動化、可溯源、高效率轉型。

馬來西亞烘焙及糖製品工業公會會長蔡易成表示：「中國國際焙烤展覽會是全球頂尖行業盛會，也是把握趨勢、獲取靈感、採購選品的優質平台。」

2026年8月27日至29日，中國國際焙烤展覽會主辦方將在印尼雅加達舉辦首屆東盟國際焙烤展覽會(Bakery ASEAN)。此外，第11屆中國國際焙烤秋季展與第9屆中國家庭烘焙用品展將於10月22日至24日在武漢國際博覽中心舉辦。

SOURCE 中國國際焙烤展覽會