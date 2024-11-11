汽車之家榮獲2024香港國際ESG榜單「最佳節能減碳行動獎」

香港2024年11月11日 /美通社/ -- 近日，由香港大公文匯傳媒集團主辦的「2024香港國際金融論壇暨香港國際ESG榜單年度評選頒獎典禮」在港舉行，來自內地和香港政商界人士、經濟學家等300餘名嘉賓出席活動。汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM; 港交所代號：2518）憑藉著出色的ESG治理能力和表現，榮獲「最佳節能減碳行動獎」，參與此次頒獎典禮的還包括中國石油、中國移動、華為、港鐵公司等企業。

本屆論壇以「綠色金融助力 共創永續未來」為主題，由香港大公文匯傳媒集團主辦，中國檢驗認證集團、香港大學中國商業學院、北京大學滙豐金融研究院協辦，並獲得財經事務及庫務局、房屋局、民政及青年事務局等機構的大力支持。主辦方通過舉辦此次頒獎典禮，希望通過表彰一批在環境保護、社會責任和治理能力上取得優異成果的企業，引起更多企業向綠色轉型方向靠攏，助力將香港打造成為「世界綠色金融科技樞紐」。此次獲獎是對汽車之家在ESG領域所取得成績的高度認可和評價，也進一步凸顯了汽車之家在節能減排工作方面持續的努力和貢獻。

近兩年，汽車之家MSCI（明晟）ESG評級和標普S&P Global CSA的問卷評分均獲得顯著提升，其在ESG領域的實踐與成果也榮獲了權威組織的認可。同時，汽車之家積極深化和踐行可持續發展理念，堅守綠色發展理念，積極響應國家「雙碳」目標號召，制定自身運營碳中和目標，並細化節能減排相關環境目標及管理措施，帶動價值鏈上下游共同應對氣候變化。汽車之家作為汽車乃至交通運輸行業綠色低碳轉型的「發動機」，持續發力於賦能價值鏈上下游，助力「雙碳」目標的實現。

汽車之家已承諾在 2030 年實現運營碳中和，並明確應對氣候變化的行動，在節約能源、改善排放物管理方面採取相關措施以減少碳排放，並不斷審視實踐活動，適時調整。展望未來，汽車之家將秉持綠色發展理念，積極應對氣候變化，堅持綠色運營，持續完善環境管理，將節能減排落實到日常。同時不斷提升綠色運營可持續發展能力，對外不斷輸出低碳轉型可持續發展助力，以綠色低碳實踐為建設環境友好型社會貢獻力量。

關於汽車之家

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM； 港交所代號：2518）是中國領先的汽車消費者線上服務平台。QuestMobile數據顯示，汽車之家2024年9月移動端日均用戶量達到7,287萬，較2023年同期增長5.6%。公司使命旨在提升中國汽車消費者的購車及用車體驗。汽車之家為汽車消費者提供原創內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用戶創作內容（UGC）、AI創作內容、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈資訊，涵蓋整個購車及用車周期。由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。此外，本公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商能夠通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將其實體展廳擴展至中國數百萬潛在網絡用戶，並獲得銷售線索。本公司提供銷售線索、數據分析及營銷服務，以協助汽車製造商及經銷商提高效率及促成交易。汽車之家運營其「車商城」，一個全功能線上交易平台，助力汽車製造商及經銷商促進交易。此外，本公司亦透過其網站及移動應用程式提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

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SOURCE 汽車之家