阿布達比在2024年MIPCOM上隆重推出全新現金回贈計劃，回贈比例由35%++起

阿布達比電影委員會（ADFC）將於2025年1月1日起，針對符合資格的製作項目，將現行的30%現金回贈上調至35%++起，進一步提升對製片行業的支持力度。這項更新將進一步確保來自荷里活/好萊塢（Hollywood）、波里活/寶萊塢（Bollywood）和阿拉伯世界的製作項目。

創意媒體管理局（Creative Media Authority）署理總署長Mohamed Dobay表示：「我們以成為首個推出現金回贈計劃的目的地為傲，並作為該區域的先驅，擁有卓越的成功紀錄。經修訂的財務回扣計劃將確保我們持續吸引來自世界各地的國際製片人和導演，並進一步鞏固我們作為全球及區域領先電影與電視製作目的地之地位。承接大型製作不僅因交通、物流和住宿而為當地經濟作出重大貢獻，還為阿布達比這個目的地提供了無可比擬的展示機會，從而帶動包括旅遊業在內的多個行業的發展。」

阿布達比電影委員會（Abu Dhabi Film Commission）主席Sameer Al Jaberi補充說：「自我們2013年推出回贈計劃以來，已有超過150項大型製作受惠於此。這項回贈計劃對我們的經濟產生了深遠的影響，因為獨立驗證的研究顯示，每透過該計劃支付的每一迪拉姆（Dirham），超過三迪拉姆（Dirham）會透過在阿聯酋舉辦的大規模製作回流至經濟。此外，該計劃不僅對經濟進行金融刺激，還為年輕創作者提供了豐富的培訓機會，助力他們成為國家未來故事講述者，這一重點確保了產業的強大自我維持能力。隨著我們將於2025年1月1日正式推出新的回贈計劃，我們將與現有的製作社群分享詳情。」

這項新發展將為已有的龐大生態系統注入新的活力，顯著提升的回贈金額將惠及超過800間本地媒體公司（其中300家專注於製作）、擁有1000名人才的自由職業者、渴望獲得培訓和實習機會的年輕人，以及全新的黃金簽證計劃。這些因素共同促進了新建的尖端製作設施——「twofour54 Studios」的發展。

SOURCE Abu Dhabi Film Commission