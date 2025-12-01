阿布札比電影委員會 (ADFC) 展現合作力量：促成電影《非常盜 3》(Now You See Me: Now You Don't) 全球拍攝計劃

阿聯酋阿布扎比2025年12月1日 /美通社/ -- 隸屬於創意媒體管理局 (Creative Media Authority; CMA) 的阿布札比電影委員會 (Abu Dhabi Film Commission; ADFC) 近日發佈全新幕後花絮影片，展示美國獅門娛樂公司《非常盜 3》(Now You See Me: Now You Don't) 如何在阿聯酋首都完成拍攝，標誌著又一部荷里活大片成功於阿布札比完成製作。此電影彰顯創意媒體管理局 (CMA)、阿布札比電影委員會 (ADFC)、Miral Destinations 與在地製作服務供應商 Epic Films 之間的廣泛合作，展現阿布札比如何憑藉世界級的製作資源與整合式電影生態系統，吸引全球影視公司進駐此區域。這部現正全球上映的電影，首星期週末票房即突破八千零五十萬美元。

這部影片深入剖析了阿布札比如何透過協作式政府架構、精簡的製作支援體系與先進基礎設施，成功完成這項大型國際拍攝任務。

超過 450 名專業人員參與此項目，當中包括 290 名國際團隊成員及逾170名來自阿布札比蓬勃發展創意產業的爛地自由工作者，彰顯了這座首都日益深厚的技術與創意人才儲備，足以打造世界級成果。

這部影片揭示了阿布札比拍攝規模之宏大與野心之雄厚，內容包括導演 Reuben Fleischer、製片人 Bobby Cohen、實體製作執行副總裁 Kelly Konop 以及製作設計 David Scheunemann 的專訪。

阿布札比製作項目獲得創意媒體管理局 (CMA) 透過阿布札比電影委員會 (ADFC) 提供的 35%++ 現金回扣、簡化許可流程及在地支援服務，並在與當地製作服務供應商 Epic Films、主要取景地合作方 Miral Destinations，以及國內各行業夥伴與政府機構的緊密協作下順利完成。

Sameer Al Jaberi 是阿布札比電影委員會 (ADFC) 主席，表示：「這部幕後花絮影片，頌揚了使阿布札比成為真正友善電影拍攝地的協作生態系統。完成如此規模的製作，彰顯了我們的效率、強大的跨機構協調能力，以及本地創意媒體產業所蘊藏的才華。這正是阿布札比如何賦能國際電影人實現創作願景的有力例證，同時也為我們創意生態系統的發展注入了強勁動力。」

Liam Findlay 是 Miral Destinations 執行總監，表示：「我們與阿布札比電影委員會 (ADFC) 、創意媒體管理局 (CMA) 和 Lionsgate 合作在這個製作中，讓亞斯島和更廣闊的阿布札比作為電影製作人的世界級目的地。從亞斯島的標誌性建築與景點，到阿布札比完善的支援體系，我們持續為享譽全球的敘事藝術與電影創新奠定舞台基礎。」

此製作彰顯阿布札比作為國際知名電影敘事樞紐的地位。阿布達比電影委員會已支持超過 180 部大型影視製作，包括《不可能的任務： 致命清算》(Impossible – Dead Reckoning Part One)、《沙丘瀚戰：第二章》(Dune: Part Two)，以及《F1 電影》(F1: The Movie)。憑藉其無縫銜接的製作支援、先進的設施與多元的電影風格，阿布札比持續鞏固其作為全球頂尖電影製作基地之一的地位。

《非常盜 3》(Now You See Me: Now You Don't) 現在全球電影院上映。

Apple Original Films備受期待的鉅作《F1》，由畢彼特（Brad Pitt）主演，Joseph Kosinski執導，並由Jerry Bruckheimer擔任製片，於阿布達比一級方程式賽車大獎賽（Abu Dhabi Grand Prix）完成拍攝

Apple Original Films備受期待的鉅作《F1》，由畢彼特（Brad Pitt）主演，Joseph Kosinski執導，並由Jerry Bruckheimer擔任製片，於阿布達比一級方程式賽車大獎賽（Abu Dhabi Grand Prix）完成拍攝

隨著2024年一級方程式賽車賽（Formula 1）季落下帷幕，Apple Original Films今日宣佈，其備受期待的電影鉅作《F1》已於阿布達比一級方程式賽車大獎賽（Abu Dhabi Grand Prix）完成拍攝，並與創意媒體管理局（Creative Media...
阿布達比宣佈多方面增強措施，提升35%以上現金回贈

阿布達比宣佈多方面增強措施，提升35%以上現金回贈

隸屬於阿布達比創意媒體管理局（CMA）的 阿布達比電影委員會（ADFC）宣佈對其電影和電視製作回贈計劃進行多層次的增強。新指引將使全球製作公司根據一套明確的標準和漸進式積分系統，最多可獲得50%的總現金回贈。...
