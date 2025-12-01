阿布札比電影委員會 (ADFC) 展現合作力量：促成電影《非常盜 3》(Now You See Me: Now You Don't) 全球拍攝計劃

超過 450 名專業人員參與此項目，當中包括 290 名國際團隊成員及逾170名來自阿布札比蓬勃發展創意產業的爛地自由工作者，彰顯了這座首都日益深厚的技術與創意人才儲備，足以打造世界級成果。

這部影片揭示了阿布札比拍攝規模之宏大與野心之雄厚，內容包括導演 Reuben Fleischer、製片人 Bobby Cohen、實體製作執行副總裁 Kelly Konop 以及製作設計 David Scheunemann 的專訪。

阿布札比製作項目獲得創意媒體管理局 (CMA) 透過阿布札比電影委員會 (ADFC) 提供的 35%++ 現金回扣、簡化許可流程及在地支援服務，並在與當地製作服務供應商 Epic Films、主要取景地合作方 Miral Destinations，以及國內各行業夥伴與政府機構的緊密協作下順利完成。

Sameer Al Jaberi 是阿布札比電影委員會 (ADFC) 主席，表示：「這部幕後花絮影片，頌揚了使阿布札比成為真正友善電影拍攝地的協作生態系統。完成如此規模的製作，彰顯了我們的效率、強大的跨機構協調能力，以及本地創意媒體產業所蘊藏的才華。這正是阿布札比如何賦能國際電影人實現創作願景的有力例證，同時也為我們創意生態系統的發展注入了強勁動力。」

Liam Findlay 是 Miral Destinations 執行總監，表示：「我們與阿布札比電影委員會 (ADFC) 、創意媒體管理局 (CMA) 和 Lionsgate 合作在這個製作中，讓亞斯島和更廣闊的阿布札比作為電影製作人的世界級目的地。從亞斯島的標誌性建築與景點，到阿布札比完善的支援體系，我們持續為享譽全球的敘事藝術與電影創新奠定舞台基礎。」

此製作彰顯阿布札比作為國際知名電影敘事樞紐的地位。阿布達比電影委員會已支持超過 180 部大型影視製作，包括《不可能的任務： 致命清算》(Impossible – Dead Reckoning Part One)、《沙丘瀚戰：第二章》(Dune: Part Two)，以及《F1 電影》(F1: The Movie)。憑藉其無縫銜接的製作支援、先進的設施與多元的電影風格，阿布札比持續鞏固其作為全球頂尖電影製作基地之一的地位。

《非常盜 3》(Now You See Me: Now You Don't) 現在全球電影院上映。

SOURCE Abu Dhabi Film Commission