Abu Dhabi dévoile le nouveau site avec un rabais de 35%++ au MIPCOM 2024

ABU DHABI, EAU, 22 octobre 2024 /PRNewswire/ -- L'Abu Dhabi Film Commission (ADFC), qui fait partie de la Creative Media Authority (CMA) d'Abu Dhabi, a annoncé aujourd'hui un développement clé qui continuera à croître, à renforcer et à attirer des investissements stratégiques dans l'industrie de la production cinématographique et télévisuelle.

Pour visualiser le communiqué multimédia de presse, rendez-vous sur:

https://www.multivu.com/abu_dhabi/9298551-en-new-cashback-rebate-film-industry-mipcom-2024

Tom Cruise on the set of Mission: Impossible Dead Reckoning - Part One from Paramount Pictures and Skydance.

L'ADFC augmente le rabais actuel de 30 % à 35 %++ pour les productions admissibles qui s'inscrivent à partir du 1er janvier 2025. Cette mise à jour permettra d'obtenir d'autres productions d'Hollywood, de Bollywood et du monde arabe.

Mohamed Dobay, directeur général par intérim de l'Autorité des médias créatifs, a déclaré :: "Nous sommes fiers d'avoir été la première destination à offrir un système de rabais et nous sommes un pionnier régional qui a fait ses preuves. L'actualisation des remises financières nous permettra de continuer à attirer des producteurs et des réalisateurs internationaux du monde entier et d'être reconnus comme une destination de premier plan pour la production cinématographique et télévisuelle, tant au niveau mondial qu'au niveau régional. L'accueil de grands tournages contribue non seulement de manière significative à l'économie locale par le biais du transport, de la logistique et de l'hébergement, mais offre également des possibilités de présentation inégalées pour la destination, ce qui contribue à son tour à plusieurs secteurs, y compris le tourisme".

Sameer Al Jaberi, directeur de la Commission du film d'Abu Dhabi, a ajouté: "Depuis le lancement de notre programme de rabais en 2013, plus de 150 productions majeures en ont bénéficié. Le rabais a un impact considérable sur notre économie, car des études vérifiées de manière indépendante montrent que pour chaque dirham payé dans le cadre du régime, plus de trois dirhams sont réinjectés dans l'économie grâce à l'accueil de productions à grande échelle dans l'Émirat. Outre la stimulation financière de l'économie, les productions itinérantes offrent de formidables possibilités de formation aux jeunes créateurs, qui sont les futurs conteurs de la nation. À l'approche du 1er janvier 2025, de plus amples informations seront communiquées à notre communauté de production existante".

Ce nouveau développement devrait alimenter un écosystème déjà étendu, puisque l'amélioration significative du système de remboursement financier profitera à plus de 800 sociétés de médias locales (dont 300 sont spécifiques à la production), au vivier de 1000 talents indépendants, aux jeunes à la recherche d'opportunités de formation et de stage et au nouveau programme de visas dorés, qui viennent tous compléter les nouvelles installations de production ultramodernes appelées "twofour54 Studios".

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2535275/Abu_Dhabi_Film_Commission.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2535274/Abu_Dhabi_Film_Commission_Logo.jpg