「2025年全國藥物濫用防治研討會」 凝聚三地智慧 共建無毒灣區

當前，中國內地與香港、澳門地區深度融合持續推進，尤其在三地交流合作日益緊密的背景下，禁毒工作面臨新的挑戰與機遇。本屆研討會旨在把握這一發展契機，深化三地在禁毒領域的預防教育、戒毒治療、康復服務及學術研究等方面交流合作，攜手應對日益複雜的毒品問題。

中國藥物濫用防治協會副會長李靜教授表示：「全球毒品問題呈現新態勢，濫用形勢複雜嚴峻，網路涉毒犯罪隱蔽化、青少年藥物濫用風險加劇等挑戰層出不窮，需各國、各地區協同應對，加強預防、治療和環境治理，以減少毒品對健康、社會和環境的危害。本屆大會以『抗毒無疆界‧共用健康新境界』為主題，恰逢其時、意義深遠——這不僅是對『一國兩制』下三地協同治理優勢的深化，更是對構建人類衛生健康共同體理念的踐行。」

香港社會服務聯會行政總裁陳文宜女士表示：「毒品問題沒有邊界之分，在粵港澳大灣區深度融合的背景下，社聯將不遺餘力，積極推動和促進三地禁毒同工的連繫，致力將我們現時定期的交流，昇華為一個更緊密、恒常化的大灣區禁毒協作網路。期望以今次研討會作為新起點，攜手鞏固灣區融合協作，共同開創一個無毒、健康的未來。」

澳門特別行政區政府社會工作局副局長許華寶女士表示：「在面對全球化的大趨勢下，毒品問題早已突破了地域與文化壁壘，新精神活性物質的湧現、毒品流動日益隱蔽和複雜，需要三地構建更為緊密的區域合作與跨界聯動機制。在粵港澳大灣區發展機遇下，澳門特區將積極加強與各方合作及開展交流活動，分享防治濫藥工作經驗，攜手應對禁毒問題。」

為期三日的研討會內容豐富，包括兩場全體大會、九場專題演講、多個互動工作坊及探訪，會場亦設有各地服務交流展覽，展示超過30間來自三地的禁毒服務單位的創新服務與成果。議題聚焦多個領域，包括：

新興毒品與青少年文化： 深入探討香港青少年吸食新興毒品「依托咪酯」的現狀與成因，以及跨境青年運毒的介入策略。

科技應用與實證為本模式： 分享運用大資料科技於禁毒工作的經驗，並探討腦神經科學在成癮治療上的應用。

多元化介入與康復：中西醫合作介入治療、交流家庭系統治療、朋輩支援、表達藝術治療及運動介入等創新戒毒康復模式。

主辦單位期望，透過今次匯聚三地智慧的研討會，能有效加強大灣區禁毒協作網路，共同應對跨境毒品挑戰，為實現「無毒灣區」的共同目標奠定更穩固的基礎。

關於「2025年全國藥物濫用防治研討會」

日期：2025年10月22日至24日

地點：香港新界將軍澳翠嶺裡2號 聖方濟各大學

香港社會服務聯會簡介

社聯為法定團體，於1947年成立，與機構會員共同信守社會的公義、公平，以社會福祉為依歸。社聯致力帶動一個具影響力、彼此合作，靈活創新的社會服務界，並透過跨界別協作，與各持份者同行共創。社聯現時有超過520個機構會員，其服務單位遍佈全港，為市民提供優質社會服務。www.hkcss.org.hk

