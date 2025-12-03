金界控股榮登《財富》「2025年東南亞百大最佳僱主™」榜單 躋身地區最佳企業之列

金界控股行政總裁兼執行董事曾羽鋒先生表示：「能夠先後獲得Great Place to Work®及《財富》的認可，躋身東南亞百大最佳僱主之列，是來自頂尖職場文化權威一份令人謙遜的認可。這是一項非凡的成就，我們感謝Great Place to Work®和《財富》對柬埔寨這個快速新興經濟體中卓越職場文化發展的肯定。對於我們金界大家庭的每一位成員而言，這項非凡的成就，是對你們在所有專業和個人追求中對成長和卓越的熱切追求的肯定，這份殊榮屬於你們每一位。作為柬埔寨最早及最大的外國直接投資者之一，我們有幸在過去三十年來，於發展國家企業及經濟格局方面發揮領導作用。透過在企業管治、商業道德及職場實踐、人力資源參與、可持續發展和企業社會責任方面採納高標準，我們得以培養出能為這個快速新興經濟體作出貢獻的企業文化。這份長遠願景是我們對國家建設貢獻的基石，為當地創造了數以千計的優質就業機會，培養了多元共融的勞動力，並增強了柬埔寨作為一個具吸引力的投資目的地，在全球舞台上的吸引力。」

《財富》的認可凸顯金界控股對其員工、當地社區及廣大柬埔寨社會的策略式重視，這正是其卓越營運及社會影響力的基礎。此策略的關鍵支柱包括：

恪守最高標準的企業管治： 公司維持嚴格的《行為準則》和《反腐敗政策》，致力於崇高的道德標準；並堅守穩健的《反洗錢》框架，包括獨立審查、員工培訓和嚴格的內部監控。持續的透明度和問責制度，贏得了股東、監管機構和外國投資者的信任。

投資當地社區： 自2014年以來，公司透過其企業社會責任倡議「NagaWorld Kind Hearts」，已組織超過1,160項社區活動，員工貢獻超過58,000個志願服務時數，惠及近900,000名柬埔寨民眾。

支持青年教育： 相關舉措已覆蓋超過160所學校和非政府組織，派發了逾180,000份學習材料和230套電腦設備，總共為超過240,000名學生的未來成功裝備自己。

推動環境可持續發展： 長期致力於支持柬埔寨的氣候目標及建設綠色未來。由員工驅動的項目，如2018年啟動的「綠色柬埔寨：植樹計劃」，已在11個省份種植超過32,000棵樹苗，並為64所學校及非政府組織舉辦35場環保工作坊。

弘揚柬埔寨文化遺產與民族自豪感：金界娛樂城為慶祝成立30週年，舉辦為期一個月、共28場的系列活動，旨在實現雙重目標：讓超過180,000名市民參與社區發展（主題包括：國家、教育、醫療、環境、社區），並透過向逾7,000名賓客展示柬埔寨的文化遺產，推廣該國作為旅遊目的地。

金界控股有限公司於二零零六年十月在香港聯合交易所上市（港交所股份代號︰3918）。金界控股的全資附屬公司NagaWorld Ltd.成立於一九九五年，擁有、管理並經營柬埔寨王國首都金邊市唯一的一座世界級綜合娛樂及休閒綜合設施，持有為期70年的賭場牌照，並擁有為期51年的賭場獨家經營權（一九九五年至二零四五年）。金界控股有限公司獲納入於二零一一年九月五日推出的恒生外國公司綜合指數及恒生環球綜合指數。於二零一八年九月十日，本集團獲納入恒生綜合大中型股指數成份股。於二零二三年三月十三日，本集團被列入成爲滬港通及深港通下港股通合資格證券之一。

更多資訊，請瀏覽nagacorp.com 及在 LinkedIn 上關注金界控股有限公司。

《財富》是全球多平台媒體企業，致力為希望更佳業務的人士，提供可靠兼屢獲殊榮的報道和資料。《財富》是獨立擁有的，講述全球最大企業及其領導人，以及推動商業發展新一代創新者的故事。《財富》雜誌數碼版和印刷版，均透過嚴格基準來衡量全球各地企業業績，並要求企業承擔責任。該雜誌的經典排名包括「財富 500 強」、「財富全球 500 強」、「全球最具影響力女性」，以及「全球最受人尊敬公司」。《財富》雜誌透過號召業界思想領袖，舉辦專屬高峰會和會議，而建立世界級社群，當中包括《財富》全球論壇、腦力激盪科技會及財富最具影響力女性等活動。欲了解詳情，請瀏覽 fortune.com。

