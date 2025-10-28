金界娛樂城榮獲Great Place To Work®認證™

憑藉近滿分的 95% 信任指數 ™ 評分

認證彰顯一流「以人為本」職場文化承諾

香港 2025年10月28日 /美通社/ -- 金界控股有限公司（「金界控股」或「本公司」，港交所股份代號：3918）及其附屬公司、湄公河區域領先的綜合式娛樂度假村金界娛樂城欣然宣佈，最近榮獲Great Place To Work®認證™。此項認證享負盛名，完全基於員工直接及匿名反饋。金界娛樂城取得高達95%的卓越信任指數™評分。這一卓越分數，標誌一個優良的工作環境。讓員工感到安全並獲賦予能力以盡展所長，同時在認可、獎勵和成長機會方面獲得公平的待遇。

金界控股行政總裁兼執行董事曾羽鋒先生表示：「在柬埔寨，看到卓越職場文化的實踐得以培養和認可，並受到我們公司每位成員的重視，實在令人鼓舞振奮。我們對這項國際認可感到謙卑，同時也為我們金界大家庭的每一位成員感到無比自豪。他們懷著改善生活的熱情，每天來到工作場所，不僅是為了工作，更是為了學習、貢獻，並透過我們共同的努力向世界推廣高棉文化。此認證是對我們金界大家庭每位成員集體精神和奉獻的肯定。我們將以此里程碑，標誌我們『共創明天』(Shaping Tomorrow, Together)旅程的新篇章，這個旅程將我們的員工置於一切工作的核心。我們為擁有逾6,000名專業人員的團隊感到無比自豪。這份榮譽因你們而成為可能。我們恭賀在柬埔寨同樣獲得Great Place to Work®認證™的夥伴們，讓我們共同繼續建立和培養一個卓越、誠信和互相尊重的職場環境，讓生產力得以蓬勃發展。」

金界娛樂城的培育人才策略建基於四大支柱：「與我們一起開始」、「與我們一起成長」、「與我們保持交流」及「與我們一起努力」。金界娛樂城支持Great Place To Work®認證™的主要舉措包括：

投資人才： 於2024年提供超過205,000小時的員工培訓，並推出旗艦級行政人員發展計劃「領導力系列2.0」。該計劃榮獲2024年亞洲企業社會責任獎的「人力投資」獎。

於2024年提供超過205,000小時的員工培訓，並推出旗艦級行政人員發展計劃「領導力系列2.0」。該計劃榮獲2024年亞洲企業社會責任獎的「人力投資」獎。 促進員工參與及福祉： 透過首屆「NagaRun」及「Naga's Got Talent」比賽等大型活動，培養充滿活力的社群，促進身心健康、藝術表達和團隊情誼。

透過首屆「NagaRun」及「Naga's Got Talent」比賽等大型活動，培養充滿活力的社群，促進身心健康、藝術表達和團隊情誼。 推動數碼創新： 推出「MyPortal」流動應用程式，簡化內部溝通、學習及參與。該應用程式榮獲2024年新加坡人力資源卓越獎的「人力資源創新」銅獎。

推出「MyPortal」流動應用程式，簡化內部溝通、學習及參與。該應用程式榮獲2024年新加坡人力資源卓越獎的「人力資源創新」銅獎。 維護多元與共融：維持性別均衡的員工團隊，女性佔全體員工的50.2%，並擔任33%的管理職位。

關於金界控股有限公司

金界控股有限公司於二零零六年十月在香港聯合交易所上市（港交所股份代號︰3918）。金界控股的全資附屬公司NagaWorld Ltd.成立於一九九五年，擁有、管理並經營柬埔寨王國首都金邊市唯一的一座世界級綜合娛樂及休閒綜合設施，持有為期70年的賭場牌照，並擁有為期51年的賭場獨家經營權（一九九五年至二零四五年）。金界控股有限公司獲納入於二零一一年九月五日推出的恒生外國公司綜合指數及恒生環球綜合指數。於二零一八年九月十日，本集團獲納入恒生綜合大中型股指數成份股。於二零二三年三月十三日，本集團被列入成爲滬港通及深港通下港股通合資格證券之一。

更多資訊，請瀏覽 nagacorp.com 及在 LinkedIn 上關注金界控股有限公司。

關於 NagaWorld Limited

自1995年開業以來，金界娛樂城一直走在柬埔寨旅遊業蓬勃發展的前沿，並與各政府持份者緊密合作。NagaWorld Limited作為全國酒店業最大的私營僱主之一，多年來為無數員工提供世界級服務標準培訓，他們其後亦為柬埔寨充滿活力的酒店業作進一步貢獻。在金界娛樂城，我們相信建立理想的工作場所不僅關乎業務表現，更關乎為我們的員工、賓客及所服務的社區塑造可持續的未來。

更多資訊，請瀏覽 nagaworld.com 及在 LinkedIn 、 Facebook 和 Instagram 上關注 NagaWorld 。

關於 Great Place To Work ®

作為全球職場文化的權威，Great Place To Work®憑藉30年開創性研究和數據，協助每個地方成為適合所有人的理想工作場所。其專有平台及For All™模型幫助企業評估每位員工的體驗，而模範職場獲得Great Place To Work®認證或榮登備受推崇的「最佳職場™」榜單。

更多資訊 ， 請瀏覽 greatplacetowork.com 及在 LinkedIn 、 X 、 Facebook 和 Instagram上關注Great Place To Work®。

