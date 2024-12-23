徐工機械發布《全球投資者未來三年（2025-2027）回報計劃》

新聞提供者XCMG Machinery
23 12月, 2024, 17:17 CST
徐州2024年12月23日 /美通社/ -- 徐工機械（簡稱「徐工」，SHE:000425）正式發布了《全球投資者未來三年（2025-2027）回報計劃》，這是一項旨在提升投資價值、維護股東權益的綜合舉措。該計劃是業內首個全球投資者回報計劃，再次彰顯了徐工緻力於與投資者共享高質量發展成果，推動長期可持續發展的堅定決心。
在徐工於2024年2月6日宣布實施「質量回報雙提升」行動方案的基礎上，徐工又推出了新舉措。在過去的幾個月中，徐工機械持續做優做實經營質量，在工程機械行業中保持了收入、凈利潤的領先地位。這些成就促使徐工股價在過去九個月中大幅上漲50%，超越了中國同行，進一步增強了投資者的信心。
該計劃推出七項可行措施，旨在確保為投資者帶來穩健回報：
- 持續、穩定的現金回報：徐工的目標是，如無重大投資計劃或重大現金支出的情況下，未來三年（2025－2027年度），公司每年度累計現金分紅總額（含股份回購註銷）不低於當年實現可供分配利潤的40%。公司將積極探索年內多次分紅，提高股東利益。
- 控股股東常態化增持：徐工控股股東承諾，未來三年，在履行必要的審批程序后，將平均每年獲得的上市公司現金分紅不低於20%的額度用於增持上市公司徐工機械股票。
- 加強投資者關係管理：徐工將通過多種渠道擴大全球投資者溝通。繼2024年4月發布首份中英文ESG報告后，公司計劃持續發布中英文ESG報告，同時努力提高ESG評級。年度財務報告也將同步披露英文報表，以便與國際標準接軌。
- 制定市值管理制度：公司將建立科學的市值管理機制，提升公司價值創造能力，促進公司可持續發展，加強與資本市場良性互動，保護投資者合法權益。
- 夯實治理基礎：公司將堅持高標準治理，拓寬投資者參與公司治理的渠道，確保股東能夠獲取準確信息並享有透明的決策流程。
- 完善信披體系：公司連續7年獲信息披露考核最高等級A。近三年公司年均披露公告150餘份，未出現更正、補充公告。
- 其他回報措施：持有徐工機械股票滿三個月的投資者/委派代表，每年有兩次機會以員工內部價購買徐工文創產品等。符合條件的投資者及其家屬還可在寒暑假期間免費參觀徐工體驗館和智能工廠。
徐工始終重視股東回報，通過現金分紅、股份回購等方式與投資者共享發展成果。2023年年度權益分派，徐工機械向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.80元（含稅），分紅金額高達21.27億元，約佔同期歸母凈利潤的40%。2023年4月，徐工又推出了一項金額3億至6億元的回購方案，截至10月31日，已回購約3.73億元。
通過實施《全球投資者未來三年（2025-2027）回報計劃》，徐工機械旨在鞏固其在工程機械行業的領先地位，同時促進可持續發展，實現投資者價值最大化。
SOURCE XCMG Machinery
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