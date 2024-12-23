徐工機械發布《全球投資者未來三年（2025-2027）回報計劃》

徐州2024年12月23日 /美通社/ -- 徐工機械（簡稱「徐工」，SHE:000425）正式發布了《全球投資者未來三年（2025-2027）回報計劃》，這是一項旨在提升投資價值、維護股東權益的綜合舉措。該計劃是業內首個全球投資者回報計劃，再次彰顯了徐工緻力於與投資者共享高質量發展成果，推動長期可持續發展的堅定決心。

在徐工於2024年2月6日宣布實施「質量回報雙提升」行動方案的基礎上，徐工又推出了新舉措。在過去的幾個月中，徐工機械持續做優做實經營質量，在工程機械行業中保持了收入、凈利潤的領先地位。這些成就促使徐工股價在過去九個月中大幅上漲50%，超越了中國同行，進一步增強了投資者的信心。