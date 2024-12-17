香港公司治理公會選出2025年度會長及理事會

香港2024年12月17日 /美通社/ -- 香港公司治理公會（公會）於2024年12月16日以「現場+網上」混合模式舉行了會員周年大會。

於會員周年大會結束後，公會舉行了理事會會議，並選出2025年度執事（請參閱下列名單）。司馬志先生FCG HKFCG再度獲選為公會會長。司馬志先生現為中電控股有限公司策略、可持續發展及管治總裁。

擔任當然理事會成員三年的前會長馬琳女士FCG HKFCG(PE)將於2025年1月1日退任，公會藉此衷心感謝馬琳女士對公會的貢獻。

2025年度香港公司治理公會理事會:

執事:

會長 司馬志先生FCG HKFCG 副會長 盧詩曼女士FCG HKFCG(PE) 副會長 鄒兆麟先生FCG HKFCG 副會長 羅楠先生FCG HKFCG(PE) （連任理事） 司庫 周偉成先生FCG HKFCG(PE)

理事: 區啟明教授 FCG HKFCG （連任理事） 趙明璟先生 FCG HKFCG(PE) 周玉燕女士 FCG HKFCG(PE) 傅溢鴻先生 FCG HKFCG(PE) 羅偉曦先生 FCG HKFCG 何詠紫女士FCG HKFCG(PE) 宋咸權先生 FCG HKFCG （新任理事） 魏方先生 FCG HKFCG 楊位恒先生 FCG HKFCG(PE) 張文宇先生 FCG HKFCG

當然成員:

前會長 李俊豪先生 FCG HKFCG(PE)

榮譽顧問:

前國際會長及前會長 施熙德女士 FCG(CS, CGP) HKFCG(CS, CGP)(PE)

香港公司治理公會

(在香港成立的有限擔保公司)

香港公司治理公會（前稱「香港特許秘書公會」）（公會）是中國內地和香港地區唯一頒授獲國際廣泛認可「特許秘書」和「公司治理師」專業資格的機構。

特許公司治理公會（國際總會）在全球現有大約40,000名會員及學員，而公會作為國際總會的中國香港屬會，已擁有超過75年歷史，其影響力和專業認可度延伸至國際總會的所有九個屬會。公會乃是國際總會的所有屬會中增長最快的屬會之一，擁有超過10,000名會員、畢業學員及學員，他們在上市公司和其他跨行業的治理職能中擔當重要角色。

公會相信卓越治理帶來更佳決策，從而創造更美好世界。公會的使命是通過教育、思想引領、倡導工作，以及與會員和廣泛社會層面的互動，提升工商業以及公共事務的治理。作為在治理領域獲廣泛認可的思想領導者，公會致力於教育及倡導治理的最高標準，並推廣顧及所有持份者利益之廣泛治理實踐。

卓越治理 更佳未來

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