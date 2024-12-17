香港公司治理公會選出2025年度會長及理事會

新聞提供者香港公司治理公會
17 12月, 2024, 16:10 CST
香港2024年12月17日 /美通社/ -- 香港公司治理公會（公會）於2024年12月16日以「現場+網上」混合模式舉行了會員周年大會。
於會員周年大會結束後，公會舉行了理事會會議，並選出2025年度執事（請參閱下列名單）。司馬志先生FCG HKFCG再度獲選為公會會長。司馬志先生現為中電控股有限公司策略、可持續發展及管治總裁。
擔任當然理事會成員三年的前會長馬琳女士FCG HKFCG(PE)將於2025年1月1日退任，公會藉此衷心感謝馬琳女士對公會的貢獻。
2025年度香港公司治理公會理事會:
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執事:
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會長
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司馬志先生FCG HKFCG
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副會長
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盧詩曼女士FCG HKFCG(PE)
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副會長
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鄒兆麟先生FCG HKFCG
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副會長
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羅楠先生FCG HKFCG(PE) （連任理事）
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司庫
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周偉成先生FCG HKFCG(PE)
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理事:
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區啟明教授 FCG HKFCG （連任理事）
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趙明璟先生 FCG HKFCG(PE)
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周玉燕女士 FCG HKFCG(PE)
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傅溢鴻先生 FCG HKFCG(PE)
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羅偉曦先生 FCG HKFCG
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何詠紫女士FCG HKFCG(PE)
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宋咸權先生 FCG HKFCG （新任理事）
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魏方先生 FCG HKFCG
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楊位恒先生 FCG HKFCG(PE)
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張文宇先生 FCG HKFCG
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當然成員:
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前會長
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李俊豪先生 FCG HKFCG(PE)
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榮譽顧問:
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前國際會長及前會長
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施熙德女士 FCG(CS, CGP) HKFCG(CS, CGP)(PE)
香港公司治理公會
(在香港成立的有限擔保公司)
香港公司治理公會（前稱「香港特許秘書公會」）（公會）是中國內地和香港地區唯一頒授獲國際廣泛認可「特許秘書」和「公司治理師」專業資格的機構。
特許公司治理公會（國際總會）在全球現有大約40,000名會員及學員，而公會作為國際總會的中國香港屬會，已擁有超過75年歷史，其影響力和專業認可度延伸至國際總會的所有九個屬會。公會乃是國際總會的所有屬會中增長最快的屬會之一，擁有超過10,000名會員、畢業學員及學員，他們在上市公司和其他跨行業的治理職能中擔當重要角色。
公會相信卓越治理帶來更佳決策，從而創造更美好世界。公會的使命是通過教育、思想引領、倡導工作，以及與會員和廣泛社會層面的互動，提升工商業以及公共事務的治理。作為在治理領域獲廣泛認可的思想領導者，公會致力於教育及倡導治理的最高標準，並推廣顧及所有持份者利益之廣泛治理實踐。
卓越治理 更佳未來
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SOURCE 香港公司治理公會
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